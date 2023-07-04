Что известно об избиении журналистки Милашиной в Чечне. Фото

04 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Милашина и Немов находятся в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чечне были избиты журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев осудил нападение на журналистку. URA.RU приводит главное об инциденте. Милашина и Немов были избиты в Чечне неизвестными. Об этом первой сообщила журналистка Ксения Собчак.

По предварительной версии, адвоката ранили ножом. У него также была диагностирована черепно-мозговая травма.

У Митрошиной сломаны пальцы и диагностированы множественные ушибы. Об этом сообщает связанный с Собчак telegram-канал «Кровавая барыня».

В Сети появились фотографии Милашиной. Ее лицо облито зеленкой, а руки забинтованы.

Немов и Милашина отказались давать показания. Владимир Соловьев отметил, что нападение на журналистов неприемлемо. Он также подчеркнул, что в СЖР никто не обратился за помощью.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова вмешалась в дело. Она направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по данному инциденту, пишет РИА Новости. По последним данным, Милашина нетранспортабельна. В 2022 году чеченские полицейские забрали из дома жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, все действия были согласованы, а полицейские действовали согласно российскому закону. После того как Мусаева прибыла в Грозный, она напала на сотрудника полиции, чуть не выколов ему глаза, отмечал ранее Кадыров. На 4 июля 2023 года было назначено заседание по этому дело. На него и приехали Елена Милашина и адвокат Мусаевой Немов. Фото появилось в telegram-канале «Кровавая барыня»

В Чечне были избиты журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев осудил нападение на журналистку. URA.RU приводит главное об инциденте. В 2022 году чеченские полицейские забрали из дома жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, все действия были согласованы, а полицейские действовали согласно российскому закону. После того как Мусаева прибыла в Грозный, она напала на сотрудника полиции, чуть не выколов ему глаза, отмечал ранее Кадыров. На 4 июля 2023 года было назначено заседание по этому дело. На него и приехали Елена Милашина и адвокат Мусаевой Немов.