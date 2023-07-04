Что известно об избиении журналистки Милашиной в Чечне. Фото

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Милашина и Немов находятся в больнице Фото:

В Чечне были избиты журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев осудил нападение на журналистку. URA.RU приводит главное об инциденте.

  • Милашина и Немов были избиты в Чечне неизвестными. Об этом первой сообщила журналистка Ксения Собчак.
  • По предварительной версии, адвоката ранили ножом. У него также была диагностирована черепно-мозговая травма.
  • У Митрошиной сломаны пальцы и диагностированы множественные ушибы. Об этом сообщает связанный с Собчак telegram-канал «Кровавая барыня».
  • В Сети появились фотографии Милашиной. Ее лицо облито зеленкой, а руки забинтованы.
  • Немов и Милашина отказались давать показания. Владимир Соловьев отметил, что нападение на журналистов неприемлемо. Он также подчеркнул, что в СЖР никто не обратился за помощью.
  • Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова вмешалась в дело. Она направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру.
  • Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод готовит обращение в Генпрокуратуру РФ по данному инциденту, пишет РИА Новости. По последним данным, Милашина нетранспортабельна.

В 2022 году чеченские полицейские забрали из дома жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, все действия были согласованы, а полицейские действовали согласно российскому закону. После того как Мусаева прибыла в Грозный, она напала на сотрудника полиции, чуть не выколов ему глаза, отмечал ранее Кадыров. На 4 июля 2023 года было назначено заседание по этому дело. На него и приехали Елена Милашина и адвокат Мусаевой Немов.

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В Чечне были избиты журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев осудил нападение на журналистку. URA.RU приводит главное об инциденте. В 2022 году чеченские полицейские забрали из дома жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, все действия были согласованы, а полицейские действовали согласно российскому закону. После того как Мусаева прибыла в Грозный, она напала на сотрудника полиции, чуть не выколов ему глаза, отмечал ранее Кадыров. На 4 июля 2023 года было назначено заседание по этому дело. На него и приехали Елена Милашина и адвокат Мусаевой Немов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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