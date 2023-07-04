Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и Немова

У журналиста Елены Милашиной диагностирована травма головы. Так же у нее сломаны пальцы на руке, у адвоката Алексея Немова ножевое ранение. Об этом рассказал омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев.
«У Елены переломы пальцев на руке, травма головы, она также жалуется на боли в спине. У Алексея — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины», — рассказал омбудсмен журналисту РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Злоумышленники требовали, чтобы журналист с адвокатом покинули страну, а затем жестоко избили. Елену Милашину побрили налысо и облили зеленкой.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.