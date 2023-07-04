Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и Немова

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У журналистки Елены Милашиной сломаны пальцы рук Фото:

У журналиста Елены Милашиной диагностирована травма головы. Так же у нее сломаны пальцы на руке, у адвоката Алексея Немова ножевое ранение. Об этом рассказал омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

«У Елены переломы пальцев на руке, травма головы, она также жалуется на боли в спине. У Алексея — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины», — рассказал омбудсмен журналисту РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Злоумышленники требовали, чтобы журналист с адвокатом покинули страну, а затем жестоко избили. Елену Милашину побрили налысо и облили зеленкой.

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У журналиста Елены Милашиной диагностирована травма головы. Так же у нее сломаны пальцы на руке, у адвоката Алексея Немова ножевое ранение. Об этом рассказал омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев. «У Елены переломы пальцев на руке, травма головы, она также жалуется на боли в спине. У Алексея — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины», — рассказал омбудсмен журналисту РИА Новости. Ранее сообщалось, что неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Злоумышленники требовали, чтобы журналист с адвокатом покинули страну, а затем жестоко избили. Елену Милашину побрили налысо и облили зеленкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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