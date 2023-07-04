Губернатор Текслер возглавит челябинскую делегацию на «Иннопроме» в Екатеринбурге

04 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер будет курировать работу челябинского стенда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит делегацию предприятий региона на промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на коллективном стенде от области разместится продукция 16 предприятий. «Мероприятия выставки посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона», — сообщает пресс-служба правительства региона. В число участников выставки вошли такие предприятия, как «СпецАгрегат», «Ю.М.Э.К.», АО «АЗ «Урал», группа «СИНАРА», промышленная группа КОНАР и многие другие. Все они продемонстрируют зрителям свои разработки, аналогов которых нет в России. Помимо отечественных образцов техники на «Иннопроме» представят китайские наработки. На обозрение выведут продукцию китайских производителей автомобилей «Чанган» и «Дунфэн».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит делегацию предприятий региона на промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на коллективном стенде от области разместится продукция 16 предприятий. «Мероприятия выставки посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона», — сообщает пресс-служба правительства региона. В число участников выставки вошли такие предприятия, как «СпецАгрегат», «Ю.М.Э.К.», АО «АЗ «Урал», группа «СИНАРА», промышленная группа КОНАР и многие другие. Все они продемонстрируют зрителям свои разработки, аналогов которых нет в России. Помимо отечественных образцов техники на «Иннопроме» представят китайские наработки. На обозрение выведут продукцию китайских производителей автомобилей «Чанган» и «Дунфэн».