Губернатор Текслер возглавит челябинскую делегацию на «Иннопроме» в Екатеринбурге

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Михаил Мишустин с визитом в Душанбе. Душанбе, текслер алексей
Алексей Текслер будет курировать работу челябинского стенда Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит делегацию предприятий региона на промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на коллективном стенде от области разместится продукция 16 предприятий.

«Мероприятия выставки посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона», — сообщает пресс-служба правительства региона.

В число участников выставки вошли такие предприятия, как «СпецАгрегат», «Ю.М.Э.К.», АО «АЗ «Урал», группа «СИНАРА», промышленная группа КОНАР и многие другие. Все они продемонстрируют зрителям свои разработки, аналогов которых нет в России.

Помимо отечественных образцов техники на «Иннопроме» представят китайские наработки. На обозрение выведут продукцию китайских производителей автомобилей «Чанган» и «Дунфэн».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит делегацию предприятий региона на промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на коллективном стенде от области разместится продукция 16 предприятий. «Мероприятия выставки посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона», — сообщает пресс-служба правительства региона. В число участников выставки вошли такие предприятия, как «СпецАгрегат», «Ю.М.Э.К.», АО «АЗ «Урал», группа «СИНАРА», промышленная группа КОНАР и многие другие. Все они продемонстрируют зрителям свои разработки, аналогов которых нет в России. Помимо отечественных образцов техники на «Иннопроме» представят китайские наработки. На обозрение выведут продукцию китайских производителей автомобилей «Чанган» и «Дунфэн».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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