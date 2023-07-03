В Екатеринбург на «Иннопром» едут крупные автопроизводители из Китая

04 июля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Российско-китайское ЭКСПО пройдет с 10 по 13 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром» состоится российско-китайское ЭКСПО. Среди участников — производители машин «Чанган» и «Дунфэн», сообщает генконсульство Китайской народной республики в Екатеринбурге. «Российско-китайское ЭКСПО посетят такие крупные китайские компании как „Чанган“, „Дунфэн“, „Синовэй“, „Цзиньчжоу“, занятые в сфере автомобилестроения и логистики. Участие примут 448 компаний различного профиля, с интересами как в сфере экспорта своей продукции, так и в сфере импорта товаров из России», — рассказали в консульстве. Мероприятие состоится в седьмой раз и пройдет после четырехлетнего перерыва. Площадь экспозиции составит восемь тысяч квадратных метров. Для посещения она будет доступна с 10 по 13 июля. Компании «Чанган» и «Дунфэн» специализируются на производстве автомобилей. Их стоимость начинается от двух миллионов рублей.

В Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром» состоится российско-китайское ЭКСПО. Среди участников — производители машин «Чанган» и «Дунфэн», сообщает генконсульство Китайской народной республики в Екатеринбурге. «Российско-китайское ЭКСПО посетят такие крупные китайские компании как „Чанган“, „Дунфэн“, „Синовэй“, „Цзиньчжоу“, занятые в сфере автомобилестроения и логистики. Участие примут 448 компаний различного профиля, с интересами как в сфере экспорта своей продукции, так и в сфере импорта товаров из России», — рассказали в консульстве. Мероприятие состоится в седьмой раз и пройдет после четырехлетнего перерыва. Площадь экспозиции составит восемь тысяч квадратных метров. Для посещения она будет доступна с 10 по 13 июля. Компании «Чанган» и «Дунфэн» специализируются на производстве автомобилей. Их стоимость начинается от двух миллионов рублей.