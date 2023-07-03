В Екатеринбург на «Иннопром» едут крупные автопроизводители из Китая

В Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром» состоится российско-китайское ЭКСПО. Среди участников — производители машин «Чанган» и «Дунфэн», сообщает генконсульство Китайской народной республики в Екатеринбурге.
«Российско-китайское ЭКСПО посетят такие крупные китайские компании как „Чанган“, „Дунфэн“, „Синовэй“, „Цзиньчжоу“, занятые в сфере автомобилестроения и логистики. Участие примут 448 компаний различного профиля, с интересами как в сфере экспорта своей продукции, так и в сфере импорта товаров из России», — рассказали в консульстве.
Мероприятие состоится в седьмой раз и пройдет после четырехлетнего перерыва. Площадь экспозиции составит восемь тысяч квадратных метров. Для посещения она будет доступна с 10 по 13 июля.
Компании «Чанган» и «Дунфэн» специализируются на производстве автомобилей. Их стоимость начинается от двух миллионов рублей.
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