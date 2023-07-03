03 июля 2023

В Екатеринбург на «Иннопром» едут крупные автопроизводители из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки. Екатеринбург , китай, российско китайское экспо, иннопром2018, международная промышленная выставка
Российско-китайское ЭКСПО пройдет с 10 по 13 июля Фото:

В Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром» состоится российско-китайское ЭКСПО. Среди участников — производители машин «Чанган» и «Дунфэн», сообщает генконсульство Китайской народной республики в Екатеринбурге.

«Российско-китайское ЭКСПО посетят такие крупные китайские компании как „Чанган“, „Дунфэн“, „Синовэй“, „Цзиньчжоу“, занятые в сфере автомобилестроения и логистики. Участие примут 448 компаний различного профиля, с интересами как в сфере экспорта своей продукции, так и в сфере импорта товаров из России», — рассказали в консульстве.

Мероприятие состоится в седьмой раз и пройдет после четырехлетнего перерыва. Площадь экспозиции составит восемь тысяч квадратных метров. Для посещения она будет доступна с 10 по 13 июля.

Компании «Чанган» и «Дунфэн» специализируются на производстве автомобилей. Их стоимость начинается от двух миллионов рублей.

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В Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром» состоится российско-китайское ЭКСПО. Среди участников — производители машин «Чанган» и «Дунфэн», сообщает генконсульство Китайской народной республики в Екатеринбурге. «Российско-китайское ЭКСПО посетят такие крупные китайские компании как „Чанган“, „Дунфэн“, „Синовэй“, „Цзиньчжоу“, занятые в сфере автомобилестроения и логистики. Участие примут 448 компаний различного профиля, с интересами как в сфере экспорта своей продукции, так и в сфере импорта товаров из России», — рассказали в консульстве. Мероприятие состоится в седьмой раз и пройдет после четырехлетнего перерыва. Площадь экспозиции составит восемь тысяч квадратных метров. Для посещения она будет доступна с 10 по 13 июля. Компании «Чанган» и «Дунфэн» специализируются на производстве автомобилей. Их стоимость начинается от двух миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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