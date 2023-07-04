Екатеринбуржцев пригласили прогуляться по пути расстрела семьи Романовых

Екатеринбуржцы смогут проследить последний путь семьи Романовых, которых расстреляли в Екатеринбурге в 1918 году. Ельцин Центр запускает автобусную экскурсию «Романовы: тайна последних дней», рассказали URA.RU в учреждении.
«Экскурсия начнется в Музее Бориса Ельцина. Затем от Ельцин Центра группа отправится на автобусе к месту, где стоял Ипатьевский дом, и оттуда поедет той же дорогой, по которой летом 1918 года везли за город жертв расстрела», — пояснили в ЕЦ. Затем группа посетить монастырь Святых царственных страстотерпцев и Мемориал Романовых в Поросенковом логу.
Завершится автобусная экскурсия в Ельцин Центре. После нее все желающие смогут самостоятельно посетить Музей Бориса Ельцина в течение дня. Отправиться по пути расстрела Романовых можно дважды: 14 и 15 июля за 1200 рублей. Экскурсия начнется в 11:00 и будет длиться три с половиной часа.
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