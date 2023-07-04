Путин поручил решить проблему с пробками на Крымском мосту с помощью переправ

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Проблему с пробками на Крымском мосту необходимо решить, заявил Владимир Путин Фото:

Проблему с пробками на Крымском мосту необходимо решить с помощью переправ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Хотел поручить максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту», — заявил Владимир Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». На совещании отметили, что уже принимаются меры по использованию паромов, в том числе с участием Минобороны.

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Проблему с пробками на Крымском мосту необходимо решить с помощью переправ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. «Хотел поручить максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту», — заявил Владимир Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». На совещании отметили, что уже принимаются меры по использованию паромов, в том числе с участием Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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