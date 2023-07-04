Путин поручил решить проблему с пробками на Крымском мосту с помощью переправ

Проблему с пробками на Крымском мосту необходимо решить, заявил Владимир Путин
Проблему с пробками на Крымском мосту необходимо решить с помощью переправ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
«Хотел поручить максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту», — заявил Владимир Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». На совещании отметили, что уже принимаются меры по использованию паромов, в том числе с участием Минобороны.
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