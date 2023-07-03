Что известно о движении по Крымскому мосту

Многие россияне захотели провести свой летний отпуск в Крыму. Из-за этого на Крымском мосту скопились многокилометровые пробки. URA.RU приводит всю информацию о ситуации.
На Крымском мосту после теракта в октябре 2022 года был усилен досмотр. Из-за этого время ожидания было увеличено.
Первые серьезные пробки появились 1 июля со стороны Кубани. Туристы выкладывали в своих социальных сетях жалобные сообщения с просьбой пропустить вне очереди.
Спустя несколько часов пробка достигла пяти километров. Время ожидания досмотра превысило два часа. Чтобы уменьшить эти показатели, на пункт досмотра выехали дополнительные сотрудники. Об этом рассказал Глава Минтранса республики Николай Лукашенко в своем telegram-канале.
Ближе к 18:00 по местному времени пробка уменьшилась до 1,5 километров. Однако спустя час она увеличилась до шести километров.
На следующий день прибыли дополнительные работники из Кубани. Однако это не помогло.
К 3 июля был зафиксирован антирекорд. Пробка растянулась на 13 километров, передает оперативный штаб Краснодарского края.
Все время на мосту дежурят спасатели. Спасатели МЧС России раздают людям воду.
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев призвал установить дополнительные пункты досмотра на период курортного сезона. Он призвал срочно решить вопрос с пробками на Крымском мосту, передает News.ru.
Советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем telegram-канале написал, что Крым делает все возможное для урегулирования ситуации. Он также принес извинения туристам за все доставленные неудобства.
Попасть в Крым через керченскую паромную переправу туристам нельзя. Туда не пускают легковые автомобили. Приоритет отдается только большегрузы с приоритетными товарами — продуктами питания и товарами первой необходимости.
Туристы могут воспользоваться поездом, чтобы не попасть в пробку. Однако такие билеты дорого стоят и они почти все уже раскуплены.
Отели Крыма не будут накладывать на опоздавших туристов ограничения. Потерянные деньги будут возвращены, об этом РИА Новости заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.