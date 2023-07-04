Глава Минтранса доложил Путину о пробках на Крымском мосту

Владимиру Путину доложили о пробках на Крымском мосту с участием более ста автомобилей
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о крупных пробках на Крымском мосту, в которых сейчас заблокированы 100 автомобилей. О ситуации президенту доложили в ходе совещания с членами правительства.
«На 14:00 у Крымского моста со стороны Кубани ожидало проезда около 100 транспортных средств», — сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев российскому президенту Владимиру Путину в рамках заседания в режиме видеоконференции. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Отмечается, что водители транспортных средств на мосту ожидают проезда до получаса.
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