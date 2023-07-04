Глава Минтранса доложил Путину о пробках на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Владимиру Путину доложили о пробках на Крымском мосту с участием более ста автомобилей Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о крупных пробках на Крымском мосту, в которых сейчас заблокированы 100 автомобилей. О ситуации президенту доложили в ходе совещания с членами правительства.

«На 14:00 у Крымского моста со стороны Кубани ожидало проезда около 100 транспортных средств», — сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев российскому президенту Владимиру Путину в рамках заседания в режиме видеоконференции. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Отмечается, что водители транспортных средств на мосту ожидают проезда до получаса.

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Президенту РФ Владимиру Путину доложили о крупных пробках на Крымском мосту, в которых сейчас заблокированы 100 автомобилей. О ситуации президенту доложили в ходе совещания с членами правительства. «На 14:00 у Крымского моста со стороны Кубани ожидало проезда около 100 транспортных средств», — сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев российскому президенту Владимиру Путину в рамках заседания в режиме видеоконференции. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Отмечается, что водители транспортных средств на мосту ожидают проезда до получаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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