Генерал ВС США Миллер предсказал Украине «кровавое» контрнаступление 04 июля 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + ВСУ не удастся продвинуть свои войска, считает Миллер Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжение контрнаступления ВСУ окажется «кровавым» для Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер. «Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет «кровавым», — передает слова Миллера газета Handelsblatt. Он отметил, что украинским военнослужащим не удастся дальше продвинуть свои войска, так как перед укрепленными позициями российская армия установила мины. По мнению Миллера, для прохождения через эти преграды ВСУ необходимо специальное оборудование. Кроме того, украинские бойцы не могут конкурировать с российскими ВКС, считает генерал. Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Спустя почти месяц экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска находятся на грани развала. Он отметил, что в рядах украинских военнослужащих отмечаются случали дезертирства, передает RT. При этом, резидент Украины Владимир Зеленский, несмотря на неудачи в контрнаступлении, не оставил желания вернуть Крым, сообщает телеканал 360. Продолжение контрнаступления ВСУ окажется «кровавым» для Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Миллер. «Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет «кровавым», — передает слова Миллера газета Handelsblatt. Он отметил, что украинским военнослужащим не удастся дальше продвинуть свои войска, так как перед укрепленными позициями российская армия установила мины. По мнению Миллера, для прохождения через эти преграды ВСУ необходимо специальное оборудование. Кроме того, украинские бойцы не могут конкурировать с российскими ВКС, считает генерал. Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Спустя почти месяц экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска находятся на грани развала. Он отметил, что в рядах украинских военнослужащих отмечаются случали дезертирства, передает RT. При этом, резидент Украины Владимир Зеленский, несмотря на неудачи в контрнаступлении, не оставил желания вернуть Крым, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям