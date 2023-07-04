В России снизились цены на автозапчасти

Глава РСА: цены на автозапчасти снизились на 30-40%

05 июля 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Запчасти к целому ряду марок машин начали дешеветь и стали доступнее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В России резко снизились цены на запчасти для таких популярных марок автомобилей, таких как Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. Об этой тенденции заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. «Запчасти к целому ряду марок машин начали дешеветь и стали доступнее. Среди таких брендов — Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. К июню 2023-го цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30—40%», — цитируют слова Уфимцева «Известия». Глава РСА уточнил, что такие поставки ведутся в основном из ОАЭ и Китая по лицензии и без препятствий в виде санкций. Уфимцев уточнил, что для отдельных марок до сих пор сложно достать запасные части. Он связал это с низкой распространенностью на рынке России, что приводит к отсутствию выгоды массового закупа. В целом, по его словам, средняя стоимость запчастей практически стабилизировалась и превысила уровень начала 2022-го на 21—25%. Отмечается, что последние изменения курса рубля пока никак не сказались на стоимости. Ранее стало известно, что российские станции техобслуживания столкнулись с дефицитом деталей для китайских автомобилей. Эксперты заявили, что склады с деталями для новых марок наполнены лишь на 30%.

В России резко снизились цены на запчасти для таких популярных марок автомобилей, таких как Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. Об этой тенденции заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. «Запчасти к целому ряду марок машин начали дешеветь и стали доступнее. Среди таких брендов — Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. К июню 2023-го цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30—40%», — цитируют слова Уфимцева «Известия». Глава РСА уточнил, что такие поставки ведутся в основном из ОАЭ и Китая по лицензии и без препятствий в виде санкций. Уфимцев уточнил, что для отдельных марок до сих пор сложно достать запасные части. Он связал это с низкой распространенностью на рынке России, что приводит к отсутствию выгоды массового закупа. В целом, по его словам, средняя стоимость запчастей практически стабилизировалась и превысила уровень начала 2022-го на 21—25%. Отмечается, что последние изменения курса рубля пока никак не сказались на стоимости. Ранее стало известно, что российские станции техобслуживания столкнулись с дефицитом деталей для китайских автомобилей. Эксперты заявили, что склады с деталями для новых марок наполнены лишь на 30%.