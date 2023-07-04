04 июля 2023

Курганские чиновники повысят квалификацию, чтобы меньше конфликтовать на госслужбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы, отчет Андрея Меньшенина. Челябинск, чиновники, заседание, депутаты, бюрократы
Курганских чиновников научат правильно выходить из конфликтных ситуаций Фото:

Правительство Курганской области ищет подрядчика для организации обучения госслужащих навыкам поведения в конфликтных ситуациях. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию госслужащих Курганской области по программе повышения квалификации „Эффективные коммуникации и управление конфликтами“. Количество слушателей — 20 человек», — написано в документации тендера.

Уточняется, что особое внимание в ходе обучения будет направлено на формирование культуры и стиля речи чиновников, а также их научат правильно выходить из конфликтов в коллективе.

В техдокументации написано, что за 18 часов обучения чиновников разрешению конфликтных ситуаций подрядчик может получить 46 тысяч 500 рублей. После прохождения повышения квалификации, сведения о результатах обучения будут переданы в аппарат губернатора Курганской области.

Ранее представители Центра управления регионом Курганской области (ЦУР) обучали сотрудников мэрии Кургана методам, которые помогут быстрее и качественнее отвечать на жалобы. Об этом сотрудники ЦУР рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

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Правительство Курганской области ищет подрядчика для организации обучения госслужащих навыкам поведения в конфликтных ситуациях. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию госслужащих Курганской области по программе повышения квалификации „Эффективные коммуникации и управление конфликтами“. Количество слушателей — 20 человек», — написано в документации тендера. Уточняется, что особое внимание в ходе обучения будет направлено на формирование культуры и стиля речи чиновников, а также их научат правильно выходить из конфликтов в коллективе. В техдокументации написано, что за 18 часов обучения чиновников разрешению конфликтных ситуаций подрядчик может получить 46 тысяч 500 рублей. После прохождения повышения квалификации, сведения о результатах обучения будут переданы в аппарат губернатора Курганской области. Ранее представители Центра управления регионом Курганской области (ЦУР) обучали сотрудников мэрии Кургана методам, которые помогут быстрее и качественнее отвечать на жалобы. Об этом сотрудники ЦУР рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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