Курганские чиновники повысят квалификацию, чтобы меньше конфликтовать на госслужбе

05 июля 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Курганских чиновников научат правильно выходить из конфликтных ситуаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Курганской области ищет подрядчика для организации обучения госслужащих навыкам поведения в конфликтных ситуациях. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию госслужащих Курганской области по программе повышения квалификации „Эффективные коммуникации и управление конфликтами“. Количество слушателей — 20 человек», — написано в документации тендера. Уточняется, что особое внимание в ходе обучения будет направлено на формирование культуры и стиля речи чиновников, а также их научат правильно выходить из конфликтов в коллективе. В техдокументации написано, что за 18 часов обучения чиновников разрешению конфликтных ситуаций подрядчик может получить 46 тысяч 500 рублей. После прохождения повышения квалификации, сведения о результатах обучения будут переданы в аппарат губернатора Курганской области. Ранее представители Центра управления регионом Курганской области (ЦУР) обучали сотрудников мэрии Кургана методам, которые помогут быстрее и качественнее отвечать на жалобы. Об этом сотрудники ЦУР рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Правительство Курганской области ищет подрядчика для организации обучения госслужащих навыкам поведения в конфликтных ситуациях. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию госслужащих Курганской области по программе повышения квалификации „Эффективные коммуникации и управление конфликтами“. Количество слушателей — 20 человек», — написано в документации тендера. Уточняется, что особое внимание в ходе обучения будет направлено на формирование культуры и стиля речи чиновников, а также их научат правильно выходить из конфликтов в коллективе. В техдокументации написано, что за 18 часов обучения чиновников разрешению конфликтных ситуаций подрядчик может получить 46 тысяч 500 рублей. После прохождения повышения квалификации, сведения о результатах обучения будут переданы в аппарат губернатора Курганской области. Ранее представители Центра управления регионом Курганской области (ЦУР) обучали сотрудников мэрии Кургана методам, которые помогут быстрее и качественнее отвечать на жалобы. Об этом сотрудники ЦУР рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».