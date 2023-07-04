Политэлиты ХМАО простились с умершим после продолжительной болезни главой Мегиона Олегом Дейнекой. Церемония прощания состоялась в храме Покрова Божьей матери, передает корреспондент URA.RU c места событий.
«Отпевание началось в 10 утра. Депутаты Госдумы Евгений Марков и Вадим Шувалов, первый вице-губернатор Алексей Шипилов, депутаты Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев и Владимир Фомин, парламентарии и главы югорских муниципалитетов выразили соболезнования семье покойного», — сообщает корреспондент.
Дейнеку похоронили на городском кладбище Мегиона. «Об этом просил при жизни», — уточнили коллеги покойного.
Ранее URA.RU сообщало о том, что похороны главы Мегиона могли быть перенесены из-за забастовок в аэропорту Бен-Гурион. Дейнека умер в израильской клинике, где проходил продолжительное лечение.
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