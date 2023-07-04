04 июля 2023
03 июля 2023

Политэлиты ХМАО простились с умершим мэром Мегиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские политики прощаются с мэром Мегиона Олегом Дейнекой
Югорские политики прощаются с мэром Мегиона Олегом Дейнекой

Политэлиты ХМАО простились с умершим после продолжительной болезни главой Мегиона Олегом Дейнекой. Церемония прощания состоялась в храме Покрова Божьей матери, передает корреспондент URA.RU c места событий.

«Отпевание началось в 10 утра. Депутаты Госдумы Евгений Марков и Вадим Шувалов, первый вице-губернатор Алексей Шипилов, депутаты Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев и Владимир Фомин, парламентарии и главы югорских муниципалитетов выразили соболезнования семье покойного», — сообщает корреспондент.

Дейнеку похоронили на городском кладбище Мегиона. «Об этом просил при жизни», — уточнили коллеги покойного.

Ранее URA.RU сообщало о том, что похороны главы Мегиона могли быть перенесены из-за забастовок в аэропорту Бен-Гурион. Дейнека умер в израильской клинике, где проходил продолжительное лечение.

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Политэлиты ХМАО простились с умершим после продолжительной болезни главой Мегиона Олегом Дейнекой. Церемония прощания состоялась в храме Покрова Божьей матери, передает корреспондент URA.RU c места событий. «Отпевание началось в 10 утра. Депутаты Госдумы Евгений Марков и Вадим Шувалов, первый вице-губернатор Алексей Шипилов, депутаты Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев и Владимир Фомин, парламентарии и главы югорских муниципалитетов выразили соболезнования семье покойного», — сообщает корреспондент. Дейнеку похоронили на городском кладбище Мегиона. «Об этом просил при жизни», — уточнили коллеги покойного. Ранее URA.RU сообщало о том, что похороны главы Мегиона могли быть перенесены из-за забастовок в аэропорту Бен-Гурион. Дейнека умер в израильской клинике, где проходил продолжительное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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