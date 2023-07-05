Тюменские стритрейсеры нашли новое место для нелегальных ночных гонок

Тюменцы по ночам устраивают нелегальные гонки в спальных микрорайонах

Ночные гонщики устраивают нелегальные заезды в заречной части Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стритрейсеры стали устраивать нелегальные ночные гонки не в центре Тюмени, а в спальных районах на окраине города. Об этом URA.RU рассказал один из участников таких заездов.

«В основном, для этого используются территория заречных микрорайонов. Там меньше машин и полиции. Сначала собираемся на большой парковке возле каких-нибудь многоэтажек. Слушаем музыку, общаемся. А после полуночи можно уже и „покататься“. Мне лично в этом плане нравится улица Ватутина. По ночам там практически нулевое дорожное движение. А в центре Тюмени круглосуточно плотный трафик», — сообщил агентству один из участников нелегальных заездов.

Он добавил, что на претензии местных жителей по поводу шума или громкой музыки уличные гонщики, как правило, не реагируют. «Обычно, в шутку советуем им вызвать полицию. Если действительно начинают звонить, просто уезжаем в другое место, а позже возвращаемся. Делали так уже не раз», — добавил собеседник URA.RU.

В региональном управлении ГИБДД жителям Тюмени посоветовали жаловаться на нарушителей спокойствия в УВД, либо дежурную часть Госавтоинспекции. «Если ночью на парковке собрались люди, которые шумно себя ведут, нужно жаловаться участковому. Если устраивают гонки или дрифтуют — можно позвонить в дежурную часть ГИБДД. В любом из этих случаев, лучше обратиться по телефонам 112 и 102 и рассказать о проблеме. Наряды ДПС патрулируют все районы города. И оперативно приедут к месту происшествия», — рассказали агентству в областной Госавтоинспекции.