05 июля 2023

Тюменские стритрейсеры нашли новое место для нелегальных ночных гонок

Тюменцы по ночам устраивают нелегальные гонки в спальных микрорайонах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные гонщики устраивают нелегальные заезды в заречной части Тюмени Фото:

Стритрейсеры стали устраивать нелегальные ночные гонки не в центре Тюмени, а в спальных районах на окраине города. Об этом URA.RU рассказал один из участников таких заездов.

«В основном, для этого используются территория заречных микрорайонов. Там меньше машин и полиции. Сначала собираемся на большой парковке возле каких-нибудь многоэтажек. Слушаем музыку, общаемся. А после полуночи можно уже и „покататься“. Мне лично в этом плане нравится улица Ватутина. По ночам там практически нулевое дорожное движение. А в центре Тюмени круглосуточно плотный трафик», — сообщил агентству один из участников нелегальных заездов.

Он добавил, что на претензии местных жителей по поводу шума или громкой музыки уличные гонщики, как правило, не реагируют. «Обычно, в шутку советуем им вызвать полицию. Если действительно начинают звонить, просто уезжаем в другое место, а позже возвращаемся. Делали так уже не раз», — добавил собеседник URA.RU.

В региональном управлении ГИБДД жителям Тюмени посоветовали жаловаться на нарушителей спокойствия в УВД, либо дежурную часть Госавтоинспекции. «Если ночью на парковке собрались люди, которые шумно себя ведут, нужно жаловаться участковому. Если устраивают гонки или дрифтуют — можно позвонить в дежурную часть ГИБДД. В любом из этих случаев, лучше обратиться по телефонам 112 и 102 и рассказать о проблеме. Наряды ДПС патрулируют все районы города. И оперативно приедут к месту происшествия», — рассказали агентству в областной Госавтоинспекции.

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Стритрейсеры стали устраивать нелегальные ночные гонки не в центре Тюмени, а в спальных районах на окраине города. Об этом URA.RU рассказал один из участников таких заездов. «В основном, для этого используются территория заречных микрорайонов. Там меньше машин и полиции. Сначала собираемся на большой парковке возле каких-нибудь многоэтажек. Слушаем музыку, общаемся. А после полуночи можно уже и „покататься“. Мне лично в этом плане нравится улица Ватутина. По ночам там практически нулевое дорожное движение. А в центре Тюмени круглосуточно плотный трафик», — сообщил агентству один из участников нелегальных заездов. Он добавил, что на претензии местных жителей по поводу шума или громкой музыки уличные гонщики, как правило, не реагируют. «Обычно, в шутку советуем им вызвать полицию. Если действительно начинают звонить, просто уезжаем в другое место, а позже возвращаемся. Делали так уже не раз», — добавил собеседник URA.RU. В региональном управлении ГИБДД жителям Тюмени посоветовали жаловаться на нарушителей спокойствия в УВД, либо дежурную часть Госавтоинспекции. «Если ночью на парковке собрались люди, которые шумно себя ведут, нужно жаловаться участковому. Если устраивают гонки или дрифтуют — можно позвонить в дежурную часть ГИБДД. В любом из этих случаев, лучше обратиться по телефонам 112 и 102 и рассказать о проблеме. Наряды ДПС патрулируют все районы города. И оперативно приедут к месту происшествия», — рассказали агентству в областной Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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