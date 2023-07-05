Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО, саботировавшую строительство газопровода РФ

Деятельность НПО «Алтайский проект» признана незаконной на территории России, отмечает Генпрокуратура
Деятельность американского научно-производственного объединения (НПО) «Алтайский проект» признана незаконной на территории России. Причиной этого решения стал саботаж строительства российского газопровода «Сила Сибири-2». Соответствующее решение приняла Генпрокуратура РФ.
«Деятельность иностранной неправительственной организации „Алтайский проект“ (США) признана незаконной на территории РФ. <…> Организация занималась саботированием строительства газопровода „Сила Сибири-2“», — отмечает
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.