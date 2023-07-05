Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО, саботировавшую строительство газопровода РФ

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Деятельность НПО  «Алтайский проект» признана незаконной на территории России, отмечает Генпрокуратура Фото:

Деятельность американского научно-производственного объединения (НПО) «Алтайский проект» признана незаконной на территории России. Причиной этого решения стал саботаж строительства российского газопровода «Сила Сибири-2». Соответствующее решение приняла Генпрокуратура РФ.

«Деятельность иностранной неправительственной организации „Алтайский проект“ (США) признана незаконной на территории РФ. <…> Организация занималась саботированием строительства газопровода „Сила Сибири-2“», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. Прокуратура отмечает, что данная НПО вмешивается во внутренние дела РФ, якобы выступая за охрану природы.

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Деятельность американского научно-производственного объединения (НПО) «Алтайский проект» признана незаконной на территории России. Причиной этого решения стал саботаж строительства российского газопровода «Сила Сибири-2». Соответствующее решение приняла Генпрокуратура РФ. «Деятельность иностранной неправительственной организации „Алтайский проект“ (США) признана незаконной на территории РФ. <…> Организация занималась саботированием строительства газопровода „Сила Сибири-2“», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. Прокуратура отмечает, что данная НПО вмешивается во внутренние дела РФ, якобы выступая за охрану природы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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