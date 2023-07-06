Греф поспорил с Набиуллиной из-за расслабленности банков

Греф посоветовал Набиуллиной не мешать развитию коммерческих банков

06 июля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Герман Греф не согласен с Эльвирой Набиуллиной по поводу политики ЦБ в отношении коммерческих банков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина поспорила с главой Сбербанка Германом Грефом во время финансового конгресса Центробанка. Разногласия возникли из-за вопроса адаптации финансового сектора РФ к актуальным тенденциям в экономике. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Набиуллина отметила, что не все новые технологические тренды в экономике будут доступны России. Она спросила Грефа, как будет проходить дальнейшая трансформация банковского сектора, подчеркнув, что расслабляться нельзя. «Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше делать трансформацию. Центральный банк может не мешать [коммерческим банкам]. А все остальное мы сделаем точно. <…> Мы клиентоориентированы», — заявил Герман Греф. Он намекнул, что в рамках трансформации сектора может быть рассмотрена торговля криптовалютой в коммерческих банках.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина поспорила с главой Сбербанка Германом Грефом во время финансового конгресса Центробанка. Разногласия возникли из-за вопроса адаптации финансового сектора РФ к актуальным тенденциям в экономике. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Набиуллина отметила, что не все новые технологические тренды в экономике будут доступны России. Она спросила Грефа, как будет проходить дальнейшая трансформация банковского сектора, подчеркнув, что расслабляться нельзя. «Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше делать трансформацию. Центральный банк может не мешать [коммерческим банкам]. А все остальное мы сделаем точно. <…> Мы клиентоориентированы», — заявил Герман Греф. Он намекнул, что в рамках трансформации сектора может быть рассмотрена торговля криптовалютой в коммерческих банках.