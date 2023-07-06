Греф поспорил с Набиуллиной из-за расслабленности банков

Греф посоветовал Набиуллиной не мешать развитию коммерческих банков
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, греф герман, портрет, сбербанк
Герман Греф не согласен с Эльвирой Набиуллиной по поводу политики ЦБ в отношении коммерческих банков Фото:

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина поспорила с главой Сбербанка Германом Грефом во время финансового конгресса Центробанка. Разногласия возникли из-за вопроса адаптации финансового сектора РФ к актуальным тенденциям в экономике. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Набиуллина отметила, что не все новые технологические тренды в экономике будут доступны России. Она спросила Грефа, как будет проходить дальнейшая трансформация банковского сектора, подчеркнув, что расслабляться нельзя.

«Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше делать трансформацию. Центральный банк может не мешать [коммерческим банкам]. А все остальное мы сделаем точно. <…> Мы клиентоориентированы», — заявил Герман Греф. Он намекнул, что в рамках трансформации сектора может быть рассмотрена торговля криптовалютой в коммерческих банках.

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина поспорила с главой Сбербанка Германом Грефом во время финансового конгресса Центробанка. Разногласия возникли из-за вопроса адаптации финансового сектора РФ к актуальным тенденциям в экономике. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Набиуллина отметила, что не все новые технологические тренды в экономике будут доступны России. Она спросила Грефа, как будет проходить дальнейшая трансформация банковского сектора, подчеркнув, что расслабляться нельзя. «Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше делать трансформацию. Центральный банк может не мешать [коммерческим банкам]. А все остальное мы сделаем точно. <…> Мы клиентоориентированы», — заявил Герман Греф. Он намекнул, что в рамках трансформации сектора может быть рассмотрена торговля криптовалютой в коммерческих банках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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