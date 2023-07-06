Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом для российской экономики

Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильность рубля связана с ростом экспорта и снижением импорта
Нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики.
«Плавающий валютный курс действительно важный элемент денежно-кредитной политики. <…> Надо честно признать, что это следствие резкого роста экспорта и снижение импорта. <…> У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо [для экономики РФ]», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса Центробанка. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия-24».
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