Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом для российской экономики

Набиуллина: нестабильный курс рубля связан с ростом экспорта и снижением импорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, портрет, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильность рубля связана с ростом экспорта и снижением импорта Фото:

Нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики.

«Плавающий валютный курс действительно важный элемент денежно-кредитной политики. <…> Надо честно признать, что это следствие резкого роста экспорта и снижение импорта. <…> У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо [для экономики РФ]», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса Центробанка. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики. «Плавающий валютный курс действительно важный элемент денежно-кредитной политики. <…> Надо честно признать, что это следствие резкого роста экспорта и снижение импорта. <…> У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо [для экономики РФ]», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса Центробанка. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...