Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом для российской экономики

Набиуллина: нестабильный курс рубля связан с ростом экспорта и снижением импорта

06 июля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильность рубля связана с ростом экспорта и снижением импорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU Нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики. «Плавающий валютный курс действительно важный элемент денежно-кредитной политики. <…> Надо честно признать, что это следствие резкого роста экспорта и снижение импорта. <…> У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо [для экономики РФ]», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса Центробанка. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, плавающий курс рубля — благо для российской экономики. «Плавающий валютный курс действительно важный элемент денежно-кредитной политики. <…> Надо честно признать, что это следствие резкого роста экспорта и снижение импорта. <…> У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо [для экономики РФ]», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса Центробанка. Трансляция ее выступления проходит на телеканале «Россия-24».