Курс евро превысил 100 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей
Курс евро утром 6 июля достиг 100,31 рубля, однако спустя несколько минут опустился до 99,9 рубля. Доллар подорожал до 92,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что снижение курса рубля и рост доллара обусловлены изменением торгового баланса. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU призвал россиян подумать прежде, чем переводить сбережения в американскую валюту. По его словам, в РФ курс идет на дедолларизацию.
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