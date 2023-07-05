05 июля 2023

Курс евро превысил 100 рублей

Курс евро на Мосбирже достиг 100 рублей, а доллар подорожал до 92 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, деньги, евро банкноты, евро и рубли
Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей Фото:

Курс евро утром 6 июля достиг 100,31 рубля, однако спустя несколько минут опустился до 99,9 рубля. Доллар подорожал до 92,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что снижение курса рубля и рост доллара обусловлены изменением торгового баланса. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU призвал россиян подумать прежде, чем переводить сбережения в американскую валюту. По его словам, в РФ курс идет на дедолларизацию.

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Курс евро утром 6 июля достиг 100,31 рубля, однако спустя несколько минут опустился до 99,9 рубля. Доллар подорожал до 92,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что снижение курса рубля и рост доллара обусловлены изменением торгового баланса. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU призвал россиян подумать прежде, чем переводить сбережения в американскую валюту. По его словам, в РФ курс идет на дедолларизацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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