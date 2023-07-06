Глава «Сбера» Греф предрек укрепление курса рубля

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Со временем рубль должен будет укрепиться, сказал Герман Греф Фото:

В данный момент курс рубля не находится на оптимальном уровне, однако со временем он должен будет укрепиться. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.

«Я не думаю, что курс [рубля] сейчас находится на оптимальном уровне. Думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — заявил Герман Греф во время общения с журналистами в рамках финансового конгресса Банка России. Глава Сбербанка также допустил, что к концу 2023 года курс доллара может опуститься до 75-78 рублей.

Ранее стало известно о сильном снижении курса рубля. Тем не менее глава Центробанка Эльвира Набиулллина заявила, что нестабильность российской валюты является «благом» для экономики РФ.

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В данный момент курс рубля не находится на оптимальном уровне, однако со временем он должен будет укрепиться. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф. «Я не думаю, что курс [рубля] сейчас находится на оптимальном уровне. Думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — заявил Герман Греф во время общения с журналистами в рамках финансового конгресса Банка России. Глава Сбербанка также допустил, что к концу 2023 года курс доллара может опуститься до 75-78 рублей. Ранее стало известно о сильном снижении курса рубля. Тем не менее глава Центробанка Эльвира Набиулллина заявила, что нестабильность российской валюты является «благом» для экономики РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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