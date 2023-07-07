В Госдуме назвали условия для увольнения мобилизованных из армии

Депутат Госдумы Кузнецов: увольнение мобилизованных зависит от успеха ВС РФ на фронте
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За время частичной мобилизации в ряды армии РФ призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

При удачном наборе россиян на контрактную службу и сдерживании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть вероятность, что мобилизованные будут уволены из числа военных. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов.

«Я прекрасно понимаю жен мобилизованных. Мне все это очевидно. Я надеюсь, что пока у Министерства обороны успешно проводится кампания по набору на контракт. Я надеюсь, что отобьемся от летнего украинского контрнаступления, тогда Министерство обороны может приступить и к демобилизации. Это зависит от того, как будут идти дела на фронте», — сказал Дмитрий Кузнецов.

Парламентарий отметил, что вопрос о демобилизации можно будет обсуждать осенью. «Сейчас такая ситуация, что приходится стиснуть зубы и терпеть. Слишком все горячо. Но я лично очень надеюсь, что уже к осени Министерство обороны сможет взять достаточное количество контрактников. Плюс Украина обломается со своим контрнаступлением. Можно будет тогда уже думать о демобилизации», — уточнил политик.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса.

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При удачном наборе россиян на контрактную службу и сдерживании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть вероятность, что мобилизованные будут уволены из числа военных. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов. «Я прекрасно понимаю жен мобилизованных. Мне все это очевидно. Я надеюсь, что пока у Министерства обороны успешно проводится кампания по набору на контракт. Я надеюсь, что отобьемся от летнего украинского контрнаступления, тогда Министерство обороны может приступить и к демобилизации. Это зависит от того, как будут идти дела на фронте», — сказал Дмитрий Кузнецов. Парламентарий отметил, что вопрос о демобилизации можно будет обсуждать осенью. «Сейчас такая ситуация, что приходится стиснуть зубы и терпеть. Слишком все горячо. Но я лично очень надеюсь, что уже к осени Министерство обороны сможет взять достаточное количество контрактников. Плюс Украина обломается со своим контрнаступлением. Можно будет тогда уже думать о демобилизации», — уточнил политик. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. За это время в ряды Вооруженных сил призвали около 300 тысяч военнослужащих запаса.
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