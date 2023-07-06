Лидеры Латинской Америки не хотят видеть Зеленского на их саммите в ЕС

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Предложение Испании по визиту Владимира Зеленского было отклонено, сообщает Euractiv Фото:

Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает европейское издание Euractiv.

«Зеленский изначально получил приглашение от Испании, но [от приглашения] отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров», — говорится в материале издания. Латиноамериканский дипломат рассказал, что саммит ЕС не может быть посвящен лишь Украине. По его словам, лидеры не хотят слышать призывы к помощи Киеву.

Ранее Зеленский подтвердил, что лидеры Латинской Америки заблокировали предложение по его визиту от Испании. Также украинскому лидеру запрещали выступать на международном песенном конкурсе Евровидение-2023, передает «Царьград». Уточняется, что организаторы конкурса не желали слышать политические заявления.

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Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает европейское издание Euractiv. «Зеленский изначально получил приглашение от Испании, но [от приглашения] отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров», — говорится в материале издания. Латиноамериканский дипломат рассказал, что саммит ЕС не может быть посвящен лишь Украине. По его словам, лидеры не хотят слышать призывы к помощи Киеву. Ранее Зеленский подтвердил, что лидеры Латинской Америки заблокировали предложение по его визиту от Испании. Также украинскому лидеру запрещали выступать на международном песенном конкурсе Евровидение-2023, передает «Царьград». Уточняется, что организаторы конкурса не желали слышать политические заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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