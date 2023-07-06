Лидеры Латинской Америки не хотят видеть Зеленского на их саммите в ЕС

06 июля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Предложение Испании по визиту Владимира Зеленского было отклонено, сообщает Euractiv Фото: Официальный сайт президента Украины Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает европейское издание Euractiv. «Зеленский изначально получил приглашение от Испании, но [от приглашения] отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров», — говорится в материале издания. Латиноамериканский дипломат рассказал, что саммит ЕС не может быть посвящен лишь Украине. По его словам, лидеры не хотят слышать призывы к помощи Киеву. Ранее Зеленский подтвердил, что лидеры Латинской Америки заблокировали предложение по его визиту от Испании. Также украинскому лидеру запрещали выступать на международном песенном конкурсе Евровидение-2023, передает «Царьград». Уточняется, что организаторы конкурса не желали слышать политические заявления.

Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает европейское издание Euractiv. «Зеленский изначально получил приглашение от Испании, но [от приглашения] отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров», — говорится в материале издания. Латиноамериканский дипломат рассказал, что саммит ЕС не может быть посвящен лишь Украине. По его словам, лидеры не хотят слышать призывы к помощи Киеву. Ранее Зеленский подтвердил, что лидеры Латинской Америки заблокировали предложение по его визиту от Испании. Также украинскому лидеру запрещали выступать на международном песенном конкурсе Евровидение-2023, передает «Царьград». Уточняется, что организаторы конкурса не желали слышать политические заявления.