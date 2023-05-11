The Times: Зеленскому запретили выступать на Евровидении

12 мая 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Выступление Зеленского с обращением к аудитории конкурса Евровидение противоречит принципам мероприятия Фото: Официальный сайт президента Украины Руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Об этом заявил представитель европейской организации британской газете. «Просьба господина Зеленского обратиться к аудитории на конкурсе песни „Евровидение“ не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия», — передает слова представителя Европейского вещательного союза издание The Times . Он поясняет, что песенный конкурс является международным развлекательным шоу и согласно его давним правилам, политические и подобные обращения запрещены. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за отказ второй год подряд Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, украинского президента и самого пора наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов».

Руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Об этом заявил представитель европейской организации британской газете. «Просьба господина Зеленского обратиться к аудитории на конкурсе песни „Евровидение“ не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия», — передает слова представителя Европейского вещательного союза издание The Times. Он поясняет, что песенный конкурс является международным развлекательным шоу и согласно его давним правилам, политические и подобные обращения запрещены. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за отказ второй год подряд Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, украинского президента и самого пора наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов».