11 мая 2023

The Times: Зеленскому запретили выступать на Евровидении

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Выступление Зеленского с обращением к аудитории конкурса Евровидение противоречит принципам мероприятия Фото:

Руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Об этом заявил представитель европейской организации британской газете.

«Просьба господина Зеленского обратиться к аудитории на конкурсе песни „Евровидение“ не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия», — передает слова представителя Европейского вещательного союза издание The Times. Он поясняет, что песенный конкурс является международным развлекательным шоу и согласно его давним правилам, политические и подобные обращения запрещены.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за отказ второй год подряд Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, украинского президента и самого пора наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов».

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Руководство Европейского вещательного союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса Евровидение-2023. Об этом заявил представитель европейской организации британской газете. «Просьба господина Зеленского обратиться к аудитории на конкурсе песни „Евровидение“ не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия», — передает слова представителя Европейского вещательного союза издание The Times. Он поясняет, что песенный конкурс является международным развлекательным шоу и согласно его давним правилам, политические и подобные обращения запрещены. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «Оскар» за отказ второй год подряд Зеленскому в возможности выступить с трибуны. Согласно ее мнению, украинского президента и самого пора наградить премией «Оскар» за исполнение главной роли в «американском сериале ужасов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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