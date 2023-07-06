06 июля 2023

The American Conservative: США и Европа отличаются двумя свойствами

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Европа призналась, что устала снабжать ВСУ оружием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США и европейские страны в конфликте на Украине отличаются лицемерием, а также свойством избегать ответственности за свои действия. Об этом сообщает журнал The American Conservative.

«Запад создал условия для конфликта. Америка и Европа отличаются ханжеством, избегая при этом ответственности за свои действия. Увы, в этом нет ничего нового», — говорится в материале журнала.

Там отмечено, что в европейских странах уже признались, что устали поддерживать Киев в конфликте на Украине. При этом американцы по-прежнему «симпатизируют» украинской стороне, однако их терпение будет испытано в ближайшие месяцы.

После начала спецоперации Украина стала получать от стран Европы и НАТО военную помощь. Зимой 2023 года западными странами было объявлено о передаче Киеву сотни тяжелых танков. Накануне в правозащитной организации Human Rights Watch потребовали от США не поставлять кассетные снаряды для ВСУ. Там объяснили, что эти боеприпасы убивают мирных жителей.

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США и европейские страны в конфликте на Украине отличаются лицемерием, а также свойством избегать ответственности за свои действия. Об этом сообщает журнал The American Conservative. «Запад создал условия для конфликта. Америка и Европа отличаются ханжеством, избегая при этом ответственности за свои действия. Увы, в этом нет ничего нового», — говорится в материале журнала. Там отмечено, что в европейских странах уже признались, что устали поддерживать Киев в конфликте на Украине. При этом американцы по-прежнему «симпатизируют» украинской стороне, однако их терпение будет испытано в ближайшие месяцы. После начала спецоперации Украина стала получать от стран Европы и НАТО военную помощь. Зимой 2023 года западными странами было объявлено о передаче Киеву сотни тяжелых танков. Накануне в правозащитной организации Human Rights Watch потребовали от США не поставлять кассетные снаряды для ВСУ. Там объяснили, что эти боеприпасы убивают мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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