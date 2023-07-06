The American Conservative: США и Европа отличаются двумя свойствами

07 июля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Европа призналась, что устала снабжать ВСУ оружием Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и европейские страны в конфликте на Украине отличаются лицемерием, а также свойством избегать ответственности за свои действия. Об этом сообщает журнал The American Conservative. «Запад создал условия для конфликта. Америка и Европа отличаются ханжеством, избегая при этом ответственности за свои действия. Увы, в этом нет ничего нового», — говорится в материале журнала. Там отмечено, что в европейских странах уже признались, что устали поддерживать Киев в конфликте на Украине. При этом американцы по-прежнему «симпатизируют» украинской стороне, однако их терпение будет испытано в ближайшие месяцы. После начала спецоперации Украина стала получать от стран Европы и НАТО военную помощь. Зимой 2023 года западными странами было объявлено о передаче Киеву сотни тяжелых танков. Накануне в правозащитной организации Human Rights Watch потребовали от США не поставлять кассетные снаряды для ВСУ. Там объяснили, что эти боеприпасы убивают мирных жителей.

США и европейские страны в конфликте на Украине отличаются лицемерием, а также свойством избегать ответственности за свои действия. Об этом сообщает журнал The American Conservative. «Запад создал условия для конфликта. Америка и Европа отличаются ханжеством, избегая при этом ответственности за свои действия. Увы, в этом нет ничего нового», — говорится в материале журнала. Там отмечено, что в европейских странах уже признались, что устали поддерживать Киев в конфликте на Украине. При этом американцы по-прежнему «симпатизируют» украинской стороне, однако их терпение будет испытано в ближайшие месяцы. После начала спецоперации Украина стала получать от стран Европы и НАТО военную помощь. Зимой 2023 года западными странами было объявлено о передаче Киеву сотни тяжелых танков. Накануне в правозащитной организации Human Rights Watch потребовали от США не поставлять кассетные снаряды для ВСУ. Там объяснили, что эти боеприпасы убивают мирных жителей.