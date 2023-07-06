Правозащитники потребовали от США не поставлять кассетные снаряды ВСУ

06 июля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Human Rights Watch потребовала от Киева прекратить использование кассетных бомб Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна перестать использовать кассетные боеприпасы, а США следует прекратить их поставку Киеву. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch. «Кассетные боеприпасы, используемые Украиной, убивают мирных жителей сейчас и будут делать это в течение многих лет. [Нужно] немедленно прекратить их использование и не пытаться получить [от США] больше этого неизбирательного оружия», — говорится в докладе организации, передает Reuters. Также в использовании кассетных бомб обвиняют российскую сторону. Ранее сообщалось, что ВСУ применяли кассетные боеприпасы при атаках на Мелитополь, напоминает «Ридус». В марте Украина просила американских конгрессменов повлиять на администрацию президента США Джо Байдена для предоставления авиационных кассетных бомб в рамках военной помощи, пишет Life . Позже западные СМИ писали, что Вашингтон должен принять решение о передаче этого вооружения украинской стороне, передает «Царьград».

Украина должна перестать использовать кассетные боеприпасы, а США следует прекратить их поставку Киеву. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch. «Кассетные боеприпасы, используемые Украиной, убивают мирных жителей сейчас и будут делать это в течение многих лет. [Нужно] немедленно прекратить их использование и не пытаться получить [от США] больше этого неизбирательного оружия», — говорится в докладе организации, передает Reuters. Также в использовании кассетных бомб обвиняют российскую сторону. Ранее сообщалось, что ВСУ применяли кассетные боеприпасы при атаках на Мелитополь, напоминает «Ридус». В марте Украина просила американских конгрессменов повлиять на администрацию президента США Джо Байдена для предоставления авиационных кассетных бомб в рамках военной помощи, пишет Life. Позже западные СМИ писали, что Вашингтон должен принять решение о передаче этого вооружения украинской стороне, передает «Царьград».