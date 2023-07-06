В большинстве округов Курганской области ожидается высокая пожарная опасность. Карта

07 июля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Представители МЧС разместили прогноз пожарной опасности на 8 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 16 муниципальных округах Курганской области 8 июля прогнозируется высокая пожарная опасность. Данная информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «4 класс пожарной опасности в 16 МО (муниципальных округах — прим. URA.RU): Альменевский МО, Белозерский МО, Варгашинский МО, Звериноголовский МО, Лебяжьевский МО, Макушинский МО, Мокроусовский МО, Петуховский МО, Половинский МО, Притобольный МО, Сафакулевский МО, Целинный МО, Частоозерский МО, Шатровский МО, Шумихинский МО, Щучанский МО», — указано в сообщении. В четырех муниципалитетах ожидается третий класс пожарной опасности, в шести, в том числе и в Кургане, — второй. Некоторые жители региона беспокоятся, что из-за пожарной опасности власти у них на всякий случай будут отключать электричество, как это было в мае. Особенно по этому поводу переживают в Кетовском округе, рассказал URA.RU местный житель. Глава округа Олег Язовских объяснил URA.RU, что таких отключений в муниципалитете не планируется. «Мы отключаем электричество только во время сильных порывов ветра. У нас в таких случаях приходит оперативная информация. Жара не влияет на отключения», — рассказал Язовских. Ранее депутат гордумы Кургана Иван Камшилов рассказывал URA.RU, что, по его мнению комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства, не всегда обоснованно отключает электричество во время потенциально опасных ситуаций. Он считает, что в большинстве случаев власти перестраховываются, при этом жители остаются без связи и возможности накачать воду из насосов. Высокая пожарная опасность ожидается в 16 муниципалитетах Скрин: сайт ГУ МЧС России по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 16 муниципальных округах Курганской области 8 июля прогнозируется высокая пожарная опасность. Данная информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «4 класс пожарной опасности в 16 МО (муниципальных округах — прим. URA.RU): Альменевский МО, Белозерский МО, Варгашинский МО, Звериноголовский МО, Лебяжьевский МО, Макушинский МО, Мокроусовский МО, Петуховский МО, Половинский МО, Притобольный МО, Сафакулевский МО, Целинный МО, Частоозерский МО, Шатровский МО, Шумихинский МО, Щучанский МО», — указано в сообщении. В четырех муниципалитетах ожидается третий класс пожарной опасности, в шести, в том числе и в Кургане, — второй. Некоторые жители региона беспокоятся, что из-за пожарной опасности власти у них на всякий случай будут отключать электричество, как это было в мае. Особенно по этому поводу переживают в Кетовском округе, рассказал URA.RU местный житель. Глава округа Олег Язовских объяснил URA.RU, что таких отключений в муниципалитете не планируется. «Мы отключаем электричество только во время сильных порывов ветра. У нас в таких случаях приходит оперативная информация. Жара не влияет на отключения», — рассказал Язовских. Ранее депутат гордумы Кургана Иван Камшилов рассказывал URA.RU, что, по его мнению комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства, не всегда обоснованно отключает электричество во время потенциально опасных ситуаций. Он считает, что в большинстве случаев власти перестраховываются, при этом жители остаются без связи и возможности накачать воду из насосов.