В Минэнерго объяснили, кто принимает решение об отключении электричества во время лесных пожаров

Минэнерго: отключать электричество нужно только в случае объективной необходимости

26 июня 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Об отключении электроэнергии должны информировать, сказала Елена Медведева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Решение об отключении электроснабжения во время лесных пожаров принимает комиссия, в которую входят местные власти. Об этом URA.RU сообщила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева, отметив, что применение данной меры должно быть исключительно обоснованным. «Решения о введении временных отключений электроэнергии принимаются на местах штабами по обеспечению безопасности электроснабжения, в состав которых входят, в том числе, представители региональных властей, во взаимодействии с диспетчерскими управлениями и энергокомпаниями субъектов. Специалисты исходят из необходимости обеспечить безопасность людей в конкретных случаях или предотвратить развитие чрезвычайной ситуации. Эти меры должны быть обоснованными и базироваться на принципе объективной необходимости», — сказала Елена Медведева. По ее словам, по возможности людям необходимо заранее сообщать о грядущем отключении. «Также важно заблаговременно, если позволяет ситуация, либо оперативно проинформировать жителей региона о причинах и сроках ограничения энергоснабжения. Обстоятельства, при которых могут быть приняты решения об отключении, определены нормативно-правовыми актами», — отметила директор департамента. Руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», лидер российских «Зеленых», член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин объяснил, что все природные процессы усиливаются, поэтому лесных пожаров во время жары не избежать. Специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт Университета «Синергия» Олег Бажанов подчеркнул, что отключение электричества является малоэффективным методом предотвращения пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение об отключении электроснабжения во время лесных пожаров принимает комиссия, в которую входят местные власти. Об этом URA.RU сообщила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева, отметив, что применение данной меры должно быть исключительно обоснованным. «Решения о введении временных отключений электроэнергии принимаются на местах штабами по обеспечению безопасности электроснабжения, в состав которых входят, в том числе, представители региональных властей, во взаимодействии с диспетчерскими управлениями и энергокомпаниями субъектов. Специалисты исходят из необходимости обеспечить безопасность людей в конкретных случаях или предотвратить развитие чрезвычайной ситуации. Эти меры должны быть обоснованными и базироваться на принципе объективной необходимости», — сказала Елена Медведева. По ее словам, по возможности людям необходимо заранее сообщать о грядущем отключении. «Также важно заблаговременно, если позволяет ситуация, либо оперативно проинформировать жителей региона о причинах и сроках ограничения энергоснабжения. Обстоятельства, при которых могут быть приняты решения об отключении, определены нормативно-правовыми актами», — отметила директор департамента. Руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», лидер российских «Зеленых», член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин объяснил, что все природные процессы усиливаются, поэтому лесных пожаров во время жары не избежать. Специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт Университета «Синергия» Олег Бажанов подчеркнул, что отключение электричества является малоэффективным методом предотвращения пожаров.