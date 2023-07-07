В Китае объяснили, как и зачем НАТО обманывает Украину

Global Times: НАТО, обещая членство в альянсе, заставляет Украину воевать против России

07 июля 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

НАТО использует ВСУ для войны с РФ, написали в Global Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО обещает Украине членство в альянсе, чтобы та продолжала вести борьбу с Москвой. Об этом написали в китайском издании Global Times. «Рвение принять Украину в блок является скорее „приманкой“, направленной на то, чтобы побудить Киев продолжать борьбу с Москвой и склоняться в сторону Запада», — написали в материале издания. Там уточнили, что Украина сейчас полностью подконтрольна Западу. По словам автора материала, заявления НАТО о скором вступлении Украины в военно-политический блок не имеют смысла. «Это неформальный механизм, который не имеет обязательной силы и может быть отменен в любой момент», — объяснил автор. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что НАТО не хочет замораживать украинский конфликт, потому что ведет войну против России, передает телеканал 360. Американский профессор Ян Бремер признал, что альянс использует Украину для борьбы с РФ, пишет «Царьград».

НАТО обещает Украине членство в альянсе, чтобы та продолжала вести борьбу с Москвой. Об этом написали в китайском издании Global Times. «Рвение принять Украину в блок является скорее „приманкой“, направленной на то, чтобы побудить Киев продолжать борьбу с Москвой и склоняться в сторону Запада», — написали в материале издания. Там уточнили, что Украина сейчас полностью подконтрольна Западу. По словам автора материала, заявления НАТО о скором вступлении Украины в военно-политический блок не имеют смысла. «Это неформальный механизм, который не имеет обязательной силы и может быть отменен в любой момент», — объяснил автор. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что НАТО не хочет замораживать украинский конфликт, потому что ведет войну против России, передает телеканал 360. Американский профессор Ян Бремер признал, что альянс использует Украину для борьбы с РФ, пишет «Царьград».