Трасса Пермь-Екатеринбург встала в пробку из-за ДТП

На трассе Пермь-Екатеринбург из-за ДТП, которое произошло вечером 7 июля, образовались многокилометровые пробки. На месте происшествия действует реверсивное движение.
«Ехали в сторону Екатеринбурга. Стояли около часа», — пишет издание 59.RU, ссылаясь на читателя.
Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на 15 километров. В ДТП значительные повреждения получили два автомобиля, один из которых остался на полосе движения, из-за чего на месте происшествия действует реверсивное движение.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о ДТП. На момент публикации ответ не был получен.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.