Трасса Пермь-Екатеринбург встала в пробку из-за ДТП

07 июля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на 15 километров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Пермь-Екатеринбург из-за ДТП, которое произошло вечером 7 июля, образовались многокилометровые пробки. На месте происшествия действует реверсивное движение. «Ехали в сторону Екатеринбурга. Стояли около часа», — пишет издание 59.RU, ссылаясь на читателя. Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на 15 километров. В ДТП значительные повреждения получили два автомобиля, один из которых остался на полосе движения, из-за чего на месте происшествия действует реверсивное движение. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о ДТП. На момент публикации ответ не был получен.

На трассе Пермь-Екатеринбург из-за ДТП, которое произошло вечером 7 июля, образовались многокилометровые пробки. На месте происшествия действует реверсивное движение. «Ехали в сторону Екатеринбурга. Стояли около часа», — пишет издание 59.RU, ссылаясь на читателя. Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на 15 километров. В ДТП значительные повреждения получили два автомобиля, один из которых остался на полосе движения, из-за чего на месте происшествия действует реверсивное движение. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о ДТП. На момент публикации ответ не был получен.