Трасса Пермь-Екатеринбург встала в пробку из-за ДТП

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на 15 километров (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь-Екатеринбург из-за ДТП, которое произошло вечером 7 июля, образовались многокилометровые пробки. На месте происшествия действует реверсивное движение.

«Ехали в сторону Екатеринбурга. Стояли около часа», — пишет издание 59.RU, ссылаясь на читателя.

Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на 15 километров. В ДТП значительные повреждения получили два автомобиля, один из которых остался на полосе движения, из-за чего на месте происшествия действует реверсивное движение.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о ДТП. На момент публикации ответ не был получен.

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На трассе Пермь-Екатеринбург из-за ДТП, которое произошло вечером 7 июля, образовались многокилометровые пробки. На месте происшествия действует реверсивное движение. «Ехали в сторону Екатеринбурга. Стояли около часа», — пишет издание 59.RU, ссылаясь на читателя. Пробка в сторону Екатеринбурга растянулась на 15 километров. В ДТП значительные повреждения получили два автомобиля, один из которых остался на полосе движения, из-за чего на месте происшествия действует реверсивное движение. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности о ДТП. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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