07 июля 2023
06 июля 2023

В Новом Уренгое установят 18 теплых остановок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город зимой. Сургут, остановочный комплекс, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Шесть остановок поставят в ходе реконструкции улиц Таежная и Магистральная Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) установят 18 теплых остановочных павильонов. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в социальных сетях.

«В Новом Уренгое занимаются установкой 18 теплых остановок. Из них шесть поставят в ходе реконструкции улиц Таежная и Магистральная. Также на проспекте Ленинградский на местах новых павильонов уже разобрали три старые остановки», — пишет департамент в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в этом году в Салехарде хотели решать проблему, на которую постоянно жаловались жители города. Мэрия планировала закупить пять теплых остановочных комплексов.

Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) установят 18 теплых остановочных павильонов. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в социальных сетях. «В Новом Уренгое занимаются установкой 18 теплых остановок. Из них шесть поставят в ходе реконструкции улиц Таежная и Магистральная. Также на проспекте Ленинградский на местах новых павильонов уже разобрали три старые остановки», — пишет департамент в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Салехарде хотели решать проблему, на которую постоянно жаловались жители города. Мэрия планировала закупить пять теплых остановочных комплексов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...