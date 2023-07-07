В Новом Уренгое установят 18 теплых остановок. Фото

08 июля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Шесть остановок поставят в ходе реконструкции улиц Таежная и Магистральная Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) установят 18 теплых остановочных павильонов. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в социальных сетях. «В Новом Уренгое занимаются установкой 18 теплых остановок. Из них шесть поставят в ходе реконструкции улиц Таежная и Магистральная. Также на проспекте Ленинградский на местах новых павильонов уже разобрали три старые остановки», — пишет департамент в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Салехарде хотели решать проблему, на которую постоянно жаловались жители города. Мэрия планировала закупить пять теплых остановочных комплексов. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) установят 18 теплых остановочных павильонов. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в социальных сетях. «В Новом Уренгое занимаются установкой 18 теплых остановок. Из них шесть поставят в ходе реконструкции улиц Таежная и Магистральная. Также на проспекте Ленинградский на местах новых павильонов уже разобрали три старые остановки», — пишет департамент в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в этом году в Салехарде хотели решать проблему, на которую постоянно жаловались жители города. Мэрия планировала закупить пять теплых остановочных комплексов.