В ЯНАО власти решат проблему, на которую постоянно жаловались жители

В следующем году в Салехарде (ЯНАО) начнут решать проблему, на которую постоянно жалуются жители — мэрия закупит пять новых теплых остановочных комплексов. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
«Подрядчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, произвести изготовление, доставку и монтаж остановочных павильонов (в количестве 5 шт.). <…> Остановочный павильон должен соответствовать внешнему виду и техническим характеристикам согласно требованиям спецификации и эскизным проектом», — указано в аукционной документации.
Помимо этого, техническое задание контракта включает в себя демонтаж старых остановочных комплексов и электромонтажные работы в новых. Также в документе указано, что теплые остановки должны быть оборудованы видеонаблюдением и подключены к сети «Интернет».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе будут построены новые медицинские учреждения. Для этого из регионального бюджета выделено более миллиарда рублей.
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