28 декабря 2022
27 декабря 2022

В ЯНАО власти решат проблему, на которую постоянно жаловались жители

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, остановочный комплекс, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
В Салехарде установят пять новых теплых остановочных комплексов Фото:

В следующем году в Салехарде (ЯНАО) начнут решать проблему, на которую постоянно жалуются жители — мэрия закупит пять новых теплых остановочных комплексов. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

«Подрядчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, произвести изготовление, доставку и монтаж остановочных павильонов (в количестве 5 шт.). <…> Остановочный павильон должен соответствовать внешнему виду и техническим характеристикам согласно требованиям спецификации и эскизным проектом», — указано в аукционной документации.

Помимо этого, техническое задание контракта включает в себя демонтаж старых остановочных комплексов и электромонтажные работы в новых. Также в документе указано, что теплые остановки должны быть оборудованы видеонаблюдением и подключены к сети «Интернет».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе будут построены новые медицинские учреждения. Для этого из регионального бюджета выделено более миллиарда рублей.

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В следующем году в Салехарде (ЯНАО) начнут решать проблему, на которую постоянно жалуются жители — мэрия закупит пять новых теплых остановочных комплексов. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Подрядчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, произвести изготовление, доставку и монтаж остановочных павильонов (в количестве 5 шт.). <…> Остановочный павильон должен соответствовать внешнему виду и техническим характеристикам согласно требованиям спецификации и эскизным проектом», — указано в аукционной документации. Помимо этого, техническое задание контракта включает в себя демонтаж старых остановочных комплексов и электромонтажные работы в новых. Также в документе указано, что теплые остановки должны быть оборудованы видеонаблюдением и подключены к сети «Интернет». Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе будут построены новые медицинские учреждения. Для этого из регионального бюджета выделено более миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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