Анонимные telegram-каналы назвали новую версию судьбы генерала Суровикина

Авторы каналов утверждают, что Суровикин отдыхает в санатории

08 июля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин находится на отдыхе в санатории Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогеры и анонимные телеграм-каналы распространили информацию о том, что заместитель командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующий ВКС, генерал армии РФ Сергей Суровикин находится на отдыхе в санатории на Северном Кавказе, что говорит о недостоверности информации о его задержании или отставке. Данную информацию сообщили telegram-канал «Клаузевиц и Пустота» и дзен-канал Аслана Нахушева. Источники агентства эти сведения опровергают. «Суровикин с 1 июля в отпуске, из которых не менее двух недель он пробудет в санатории одной из здравниц Минобороны на Северном Кавказе. Он по-прежнему в должности главнокомандующего ВКС и первого заместителя командующего спецоперацией на Украине», — сообщается в дзен-канале Нахушева. Также telegram-канал «Клаузевиц и Пустота» отметил, что на момент отдыха Суровикина временное руководство ходом СВО осуществляет генерал-полковник Михаил Теплинский. Подчеркивается, что к Суровикину нет никаких претензий в связи с отношениями с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Существуют слухи о попытках групп в МО РФ скомпрометировать Суровикина, который считается основным кандидатом на пост начальника генерального штаба (НГШ). Эти группы пытаются раскрутить тему «преступного невмешательства» Суровикина в деятельность ЧВК. Корреспондент URA.RU попытался связаться с авторами обоих каналов. На момент публикации новости ответы не поступили. Источник агентства настаивает, что эти сведения недостоверны и местонахождение генерала до сих пор неизвестно. Ранее стало известно, что Украина с помощью американских союзников запустила информационную кампанию против заместителя командующего ОГВ в зоне СВО, генерал-полковника Сергея Суровикина. Однако в реальности нет никаких оснований для его отставки. Канал «Суровикин в Telegram» не связан с генералом Суровикиным, по словам замглавы ВКС России, генерал-полковника Андрея Юдина. Генерал Суровикин находится на рабочем месте, и информация о его задержании ложная, утверждает его дочь Вероника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогеры и анонимные телеграм-каналы распространили информацию о том, что заместитель командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующий ВКС, генерал армии РФ Сергей Суровикин находится на отдыхе в санатории на Северном Кавказе, что говорит о недостоверности информации о его задержании или отставке. Данную информацию сообщили telegram-канал «Клаузевиц и Пустота» и дзен-канал Аслана Нахушева. Источники агентства эти сведения опровергают. «Суровикин с 1 июля в отпуске, из которых не менее двух недель он пробудет в санатории одной из здравниц Минобороны на Северном Кавказе. Он по-прежнему в должности главнокомандующего ВКС и первого заместителя командующего спецоперацией на Украине», — сообщается в дзен-канале Нахушева. Также telegram-канал «Клаузевиц и Пустота» отметил, что на момент отдыха Суровикина временное руководство ходом СВО осуществляет генерал-полковник Михаил Теплинский. Подчеркивается, что к Суровикину нет никаких претензий в связи с отношениями с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Существуют слухи о попытках групп в МО РФ скомпрометировать Суровикина, который считается основным кандидатом на пост начальника генерального штаба (НГШ). Эти группы пытаются раскрутить тему «преступного невмешательства» Суровикина в деятельность ЧВК. Корреспондент URA.RU попытался связаться с авторами обоих каналов. На момент публикации новости ответы не поступили. Источник агентства настаивает, что эти сведения недостоверны и местонахождение генерала до сих пор неизвестно. Ранее стало известно, что Украина с помощью американских союзников запустила информационную кампанию против заместителя командующего ОГВ в зоне СВО, генерал-полковника Сергея Суровикина. Однако в реальности нет никаких оснований для его отставки. Канал «Суровикин в Telegram» не связан с генералом Суровикиным, по словам замглавы ВКС России, генерал-полковника Андрея Юдина. Генерал Суровикин находится на рабочем месте, и информация о его задержании ложная, утверждает его дочь Вероника.