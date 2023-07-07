Доброволец из Златоуста вернулся с СВО ради свадьбы в День семьи, любви и верности. Фото

08 июля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Боец купил кольцо для возлюбленной еще в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доброволец из Златоуста (Челябинская область) вернулся из зоны спецоперации, чтобы пожениться в День семьи, любви и верности. Об этом рассказал глава Златоуста Максим Пекарский. «Кирилл приехал на побывку домой из зоны проведения специальной военной операции. Отправился туда добровольцем в сентябре прошлого года. Очень трогательно, что кольцо парень купил еще в феврале, а мысли о любимой очень помогали в трудные минуты», — написал Максим Пекарский в своем telegram-канале. По его данным, всего в День семьи, любви и верности в Златоусте зарегистрировали брак четыре пары. Он опубликовал фотографии семьи добровольца. Юноша служит в мотострелковых войсках на территории Луганской народной республики. Вскоре он собирается вернуться на службу. В мирной жизни он учится в педагогическом колледже, чтобы стать учителем физкультуры. Telegram-канал Максима Пекарского Telegram-канал Максима Пекарского Telegram-канал Максима Пекарского

Доброволец из Златоуста (Челябинская область) вернулся из зоны спецоперации, чтобы пожениться в День семьи, любви и верности. Об этом рассказал глава Златоуста Максим Пекарский. «Кирилл приехал на побывку домой из зоны проведения специальной военной операции. Отправился туда добровольцем в сентябре прошлого года. Очень трогательно, что кольцо парень купил еще в феврале, а мысли о любимой очень помогали в трудные минуты», — написал Максим Пекарский в своем telegram-канале. По его данным, всего в День семьи, любви и верности в Златоусте зарегистрировали брак четыре пары. Он опубликовал фотографии семьи добровольца. Юноша служит в мотострелковых войсках на территории Луганской народной республики. Вскоре он собирается вернуться на службу. В мирной жизни он учится в педагогическом колледже, чтобы стать учителем физкультуры.