Доброволец из Златоуста (Челябинская область) вернулся из зоны спецоперации, чтобы пожениться в День семьи, любви и верности. Об этом рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.
«Кирилл приехал на побывку домой из зоны проведения специальной военной операции. Отправился туда добровольцем в сентябре прошлого года. Очень трогательно, что кольцо парень купил еще в феврале, а мысли о любимой очень помогали в трудные минуты», — написал Максим Пекарский в своем telegram-канале.
По его данным, всего в День семьи, любви и верности в Златоусте зарегистрировали брак четыре пары. Он опубликовал фотографии семьи добровольца. Юноша служит в мотострелковых войсках на территории Луганской народной республики. Вскоре он собирается вернуться на службу. В мирной жизни он учится в педагогическом колледже, чтобы стать учителем физкультуры.
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