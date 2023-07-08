Песков объяснил, почему Эрдоган отдал Украине главарей «Азова»*

Песков: Турция отдала Украине главарей «Азова»* из-за провала контрнаступления
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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что на Турцию оказывалось давление Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган отдал Украине главарей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно. Песков также подчеркнул, что в преддверии саммита НАТО Запад оказывал давление на Эрдогана. Турция как член НАТО проявляет солидарность с альянсом, Россия все понимает, отметил Песков в разговоре с РИА Новости.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Президент Турции Реджеп Эрдоган отдал Украине главарей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно. Песков также подчеркнул, что в преддверии саммита НАТО Запад оказывал давление на Эрдогана. Турция как член НАТО проявляет солидарность с альянсом, Россия все понимает, отметил Песков в разговоре с РИА Новости. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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