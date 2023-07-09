09 июля 2023

Сенатор Пушков объяснил, когда РФ решится на ядерную атаку

Сенатор Пушков: Россия будет использовать ядерное оружие в открытом конфликте с НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Переход ядерного порога в конфликте России и НАТО случится рано или поздно, сообщил Алексей Пушков Фото:

Россия решится на использование ядерного потенциала, если будет проигрывать в прямом военном конфликте с НАТО. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, переход ядерного порога случится рано или поздно.

«Он (конфликт между Россией и НАТО- прим. URA.RU) будет ограничен до того момента, пока одна из сторон не начнет проигрывать. И тогда в дело, скорее всего, вступит ядерный потенциал. Никто не пустит российские войска в Берлин, никто не подпустит натовские войска к Москве», — заявил Пушков, его слова приводит «Российская газета». Он пояснил, что рано или поздно случится переход ядерного порога.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает военную инфраструктуру рядом с российскими границами, тем самым усиливая угрозы по отношению к России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ядерный апокалипсис можно считать вероятным исходом событий из-за сложившейся геополитической ситуации, передает телеканал 360.

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Россия решится на использование ядерного потенциала, если будет проигрывать в прямом военном конфликте с НАТО. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, переход ядерного порога случится рано или поздно. «Он (конфликт между Россией и НАТО- прим. URA.RU) будет ограничен до того момента, пока одна из сторон не начнет проигрывать. И тогда в дело, скорее всего, вступит ядерный потенциал. Никто не пустит российские войска в Берлин, никто не подпустит натовские войска к Москве», — заявил Пушков, его слова приводит «Российская газета». Он пояснил, что рано или поздно случится переход ядерного порога. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает военную инфраструктуру рядом с российскими границами, тем самым усиливая угрозы по отношению к России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ядерный апокалипсис можно считать вероятным исходом событий из-за сложившейся геополитической ситуации, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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