Патрушев: военные угрозы для России из НАТО усиливаются 06 июля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Ядерное оружие в Европе является угрозой для РФ, заявил Николай Патрушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU НАТО наращивает военную инфраструктуру вблизи границ РФ, тем самым усиливая угрозы по отношению к России. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются», — сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что угроза заключается в наращивании военной инфраструктуры альянса вблизи границ РФ. Россия обеспокоена наличием ядерного оружия в Европе, добавил Патрушев. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности РФ не останутся без последствий, передает RT. Начальник военного штаба Евросоюза Эрве Блежан говорил, что НАТО не хочет прямого военного столкновения с Россией, пишет «Царьград». НАТО наращивает военную инфраструктуру вблизи границ РФ, тем самым усиливая угрозы по отношению к России. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются», — сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что угроза заключается в наращивании военной инфраструктуры альянса вблизи границ РФ. Россия обеспокоена наличием ядерного оружия в Европе, добавил Патрушев. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности РФ не останутся без последствий, передает RT. Начальник военного штаба Евросоюза Эрве Блежан говорил, что НАТО не хочет прямого военного столкновения с Россией, пишет «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям