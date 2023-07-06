Патрушев: военные угрозы для России из НАТО усиливаются

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, патрушев николай
Ядерное оружие в Европе является угрозой для РФ, заявил Николай Патрушев Фото:

НАТО наращивает военную инфраструктуру вблизи границ РФ, тем самым усиливая угрозы по отношению к России. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются», — сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что угроза заключается в наращивании военной инфраструктуры альянса вблизи границ РФ. Россия обеспокоена наличием ядерного оружия в Европе, добавил Патрушев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности РФ не останутся без последствий, передает RT. Начальник военного штаба Евросоюза Эрве Блежан говорил, что НАТО не хочет прямого военного столкновения с Россией, пишет «Царьград».

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НАТО наращивает военную инфраструктуру вблизи границ РФ, тем самым усиливая угрозы по отношению к России. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются», — сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что угроза заключается в наращивании военной инфраструктуры альянса вблизи границ РФ. Россия обеспокоена наличием ядерного оружия в Европе, добавил Патрушев. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности РФ не останутся без последствий, передает RT. Начальник военного штаба Евросоюза Эрве Блежан говорил, что НАТО не хочет прямого военного столкновения с Россией, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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