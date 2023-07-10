В Запорожской области опровергли, что бойцы получили рваную форму

Министр по молодежной политике Запорожской области Тицкий опроверг, что солдаты получили рваную форму

10 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Военным в зоне СВО поставляют гуманитарную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий опроверг информацию о том, что организация «#ЮгМолодой» поставила солдатам испорченную гуманитарную помощь. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В проукраинских пабликах распространяется видео, что якобы российские солдаты в зоне СВО получили испорченный гуманитарный груз. Автор ролика демонстрирует рваные штаны, которые ему будто бы отправила организация «#ЮгМолодой», связанная с министерством по молодежной политике Запорожской области. «Прислали гуманитарку, снятую с их уже [мертвых] товарищей», — комментирует видео один из проукраинских telegram-каналов. Однако Тицкий сообщил корреспонденту агентства, что сообщение является фейком. Ранее URA.RU сообщало о том, как жители России помогают солдатам в Донбассе. Студенты из ХМАО отправили бойцам печки, сделанные своими руками и 73 коробки с гуманитарным грузом.

Министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий опроверг информацию о том, что организация «#ЮгМолодой» поставила солдатам испорченную гуманитарную помощь. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В проукраинских пабликах распространяется видео, что якобы российские солдаты в зоне СВО получили испорченный гуманитарный груз. Автор ролика демонстрирует рваные штаны, которые ему будто бы отправила организация «#ЮгМолодой», связанная с министерством по молодежной политике Запорожской области. «Прислали гуманитарку, снятую с их уже [мертвых] товарищей», — комментирует видео один из проукраинских telegram-каналов. Однако Тицкий сообщил корреспонденту агентства, что сообщение является фейком. Ранее URA.RU сообщало о том, как жители России помогают солдатам в Донбассе. Студенты из ХМАО отправили бойцам печки, сделанные своими руками и 73 коробки с гуманитарным грузом.