В Запорожской области опровергли, что бойцы получили рваную форму

Министр по молодежной политике Запорожской области Тицкий опроверг, что солдаты получили рваную форму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герой СВО подполковник Зарипов Артур. Село Кунашак. Челябинская область, гуманитарная помощь
Военным в зоне СВО поставляют гуманитарную помощь Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий опроверг информацию о том, что организация «#ЮгМолодой» поставила солдатам испорченную гуманитарную помощь. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации.

В проукраинских пабликах распространяется видео, что якобы российские солдаты в зоне СВО получили испорченный гуманитарный груз. Автор ролика демонстрирует рваные штаны, которые ему будто бы отправила организация «#ЮгМолодой», связанная с министерством по молодежной политике Запорожской области. «Прислали гуманитарку, снятую с их уже [мертвых] товарищей», — комментирует видео один из проукраинских telegram-каналов. Однако Тицкий сообщил корреспонденту агентства, что сообщение является фейком.

Ранее URA.RU сообщало о том, как жители России помогают солдатам в Донбассе. Студенты из ХМАО отправили бойцам печки, сделанные своими руками и 73 коробки с гуманитарным грузом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий опроверг информацию о том, что организация «#ЮгМолодой» поставила солдатам испорченную гуманитарную помощь. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. В проукраинских пабликах распространяется видео, что якобы российские солдаты в зоне СВО получили испорченный гуманитарный груз. Автор ролика демонстрирует рваные штаны, которые ему будто бы отправила организация «#ЮгМолодой», связанная с министерством по молодежной политике Запорожской области. «Прислали гуманитарку, снятую с их уже [мертвых] товарищей», — комментирует видео один из проукраинских telegram-каналов. Однако Тицкий сообщил корреспонденту агентства, что сообщение является фейком. Ранее URA.RU сообщало о том, как жители России помогают солдатам в Донбассе. Студенты из ХМАО отправили бойцам печки, сделанные своими руками и 73 коробки с гуманитарным грузом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...