Студенты из ХМАО направили сделанные печи бойцам на СВО

Печи были изготовлены студентами Лангепасского политехнического колледжа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты (ХМАО) лангепасского политехнического колледжа отправили бойца печи, которые они изготовили своими руками. Также в зону специальной военной операции (СВО) были направлены 73 коробки, которые собрали жители города. Информацию об этом рассказал в своем telegram-канале глава города Сергей Горобченко.

«Жители Лангепаса приняли участие в акции „Коробка добра“. Совместными усилиями работников муниципальных учреждений, общества „ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“ собрали предметы первой необходимости и продукты длительного хранения. В сумме собрали 73 коробки с гуманитарной помощью. Также отправлены печи, изготовленные студентами Лангепасского политехнического колледжа для наших бойцов», — пишет глава города в своем telegram-канале. Сформированные посылки были направлены в Сургут на центральный склад, а уже оттуда поедут на Донбасс.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске дети и молодежь написали более 20 писем участникам СВО. Письма передадут в гуманитарный добровольческих корпус для отправки бойцам в зону СВО.