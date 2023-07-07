07 июля 2023
06 июля 2023

Студенты из ХМАО направили сделанные печи бойцам на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Печи были изготовлены студентами Лангепасского политехнического колледжа Фото:

Студенты (ХМАО) лангепасского политехнического колледжа отправили бойца печи, которые они изготовили своими руками. Также в зону специальной военной операции (СВО) были направлены 73 коробки, которые собрали жители города. Информацию об этом рассказал в своем telegram-канале глава города Сергей Горобченко.

«Жители Лангепаса приняли участие в акции „Коробка добра“. Совместными усилиями работников муниципальных учреждений, общества „ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“ собрали предметы первой необходимости и продукты длительного хранения. В сумме собрали 73 коробки с гуманитарной помощью. Также отправлены печи, изготовленные студентами Лангепасского политехнического колледжа для наших бойцов», — пишет глава города в своем telegram-канале. Сформированные посылки были направлены в Сургут на центральный склад, а уже оттуда поедут на Донбасс.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске дети и молодежь написали более 20 писем участникам СВО. Письма передадут в гуманитарный добровольческих корпус для отправки бойцам в зону СВО.

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Студенты (ХМАО) лангепасского политехнического колледжа отправили бойца печи, которые они изготовили своими руками. Также в зону специальной военной операции (СВО) были направлены 73 коробки, которые собрали жители города. Информацию об этом рассказал в своем telegram-канале глава города Сергей Горобченко. «Жители Лангепаса приняли участие в акции „Коробка добра“. Совместными усилиями работников муниципальных учреждений, общества „ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь“ собрали предметы первой необходимости и продукты длительного хранения. В сумме собрали 73 коробки с гуманитарной помощью. Также отправлены печи, изготовленные студентами Лангепасского политехнического колледжа для наших бойцов», — пишет глава города в своем telegram-канале. Сформированные посылки были направлены в Сургут на центральный склад, а уже оттуда поедут на Донбасс. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске дети и молодежь написали более 20 писем участникам СВО. Письма передадут в гуманитарный добровольческих корпус для отправки бойцам в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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