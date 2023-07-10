Shot: в Краснодаре застрелили ответственного за мобилизацию

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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Нападавший выстрелил в Ржицкого четыре раза Фото:

В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом сообщили в соцсетях.

«Его подкараулил около спорткомплекса „Олимп“ неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что мужчина погиб на месте.

По данным канала, после происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают.

URA.RU направило запрос в СК РФ по Краснодарскому краю и администрацию города. Ответ ожидается.

обновлено: в Администрации Краснодара подтвердили гибель Станислава Ржицкого, передает РБК. Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти.

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В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом сообщили в соцсетях. «Его подкараулил около спорткомплекса „Олимп“ неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что мужчина погиб на месте. По данным канала, после происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают. URA.RU направило запрос в СК РФ по Краснодарскому краю и администрацию города. Ответ ожидается. обновлено: в Администрации Краснодара подтвердили гибель Станислава Ржицкого, передает РБК. Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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