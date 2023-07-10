Shot: в Краснодаре застрелили ответственного за мобилизацию

В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом сообщили в соцсетях.
«Его подкараулил около спорткомплекса „Олимп“ неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что мужчина погиб на месте.
По данным канала, после происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают.
URA.RU направило запрос в СК РФ по Краснодарскому краю и администрацию города. Ответ ожидается.
обновлено: в Администрации Краснодара подтвердили гибель Станислава Ржицкого, передает РБК. Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти.
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