Shot: в Краснодаре застрелили ответственного за мобилизацию 10 июля 2023 в 22:09 Размер текста - 17 + Нападавший выстрелил в Ржицкого четыре раза Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом сообщили в соцсетях. «Его подкараулил около спорткомплекса „Олимп“ неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что мужчина погиб на месте. По данным канала, после происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают. URA.RU направило запрос в СК РФ по Краснодарскому краю и администрацию города. Ответ ожидается. обновлено: в Администрации Краснодара подтвердили гибель Станислава Ржицкого, передает РБК. Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти. В Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом сообщили в соцсетях. «Его подкараулил около спорткомплекса „Олимп“ неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что мужчина погиб на месте. По данным канала, после происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшего разыскивают. URA.RU направило запрос в СК РФ по Краснодарскому краю и администрацию города. Ответ ожидается. обновлено: в Администрации Краснодара подтвердили гибель Станислава Ржицкого, передает РБК. Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям