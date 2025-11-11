Ложь о позиции России по Украине и нацистские взгляды Зеленского: о чем Лавров рассказал в интервью СМИ

Лавров заявил, что действия Зеленского свидетельствуют о его нацистских взглядах Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера относительно позиции Москвы в вопросе урегулирования ситуации. В ходе интервью российским СМИ, проведенного в гибридном формате, министр прокомментировал высказывания Волкера. В частности, по словам Лаврова, бывший спецпредставитель утверждал, что Москва не готова к заключению мирного соглашения. Также он высказывал мнение о том, что президент РФ Владимир Путин якобы считает Украину частью России.

Как отметил Лавров, иностранные журналисты решили оболгать Россию после направления меморандума перед телефонными переговорами Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Эти и другие главные заявления главы МИД России — в материале URA.RU.

Ложь о позиции России в украинском конфликте

Заявления Курта Волкера насчет позиции России по урегулированию не соответствуют реальности, заявил Лавров. Он рассказал журналистам, что Волкер заявил о якобы неготовности Москвы к мирному соглашению. Так, в интервью российским СМИ в гибридном формате министр привел заявления Волкера по теме украинского урегулирования. В частности, бывший спецпредставитель сказал о якобы неготовности Москвы согласиться на мирное соглашение. Он добавил, что бывший американский дипломат также заявил о якобы вере президента РФ Владимира Путина в принадлежности Украины к России.

"Откуда он это взял – непонятно. Именно мы добиваемся мирного соглашения. Он (Волкер – прим. URA.RU) продолжил: "(Президент РФ Владимир — прим. URA.RU) Путин не считает Украину легитимным и суверенным государством". На это тоже есть ответ – мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая единственной из всех стран не запрещала какой-либо язык, в данном случае русский, и которая, в соответствии с декларацией о независимости, была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством", — подчеркнул Лавров.

Владимир Зеленский — нацист

Министр напомнил, что и он, и российский лидер считают президента Украины Владимира Зеленского нацистом. «А где доказательства обратного?» — задался вопросом Лавров. Он подчеркнул, что регулярные появления Зеленского на телеэкранах, во время которых он вручает награды бойцам «Азова» (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ) и других батальонов, использующих символику фашистской Германии, не оставляют иного способа восприятия личности президента Украины.

Трамп не объяснил свои заявления о ядерных испытаниях

По словам главы МИД РФ, страна до настоящего момента не получила от Штатов пояснений относительно смысла заявлений Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Ранее американский лидер отдал распоряжение приступить к подготовке ядерных испытаний, аргументируя это предположениями о проведении подземных ядерных взрывов некоторыми странами, в частности Россией и Китаем.

Подготовка саммита Путина и Трампа в Будапеште

Сергей Лавров сообщил о готовности российской стороны рассмотреть вопрос о подготовке к встрече президентом РФ и США в рамках нового саммита. При этом министр подчеркнул, что возобновление подготовки станет возможным лишь при условии инициативы с американской стороны — только в этом случае можно рассчитывать на продуктивный характер встречи. Также Лавров указал, что Россия предпочла бы провести саммит в Будапеште — ранее о возможности такого места проведения саммита упоминал и Дональд Трамп.

Нельзя связывать тему саммита РФ и США с дискуссией о ядерных испытаниях

Глава МИД РФ подчеркнул, что не следует связывать обсуждение ядерных испытаний с темой предстоящего саммита на высшем уровне между Трампом и Путиным. Он также отметил, что искренне не видит связь между этими событиями.

Подход Запада к урегулированию кризиса на Украине безысходен

Глава МИД РФ выразил мнение о том, что подход западных стран к вопросу перемирия не ведет к разрешению конфликта в Киеве и является неэффективным. Так, требование немедленного прекращения боевых действий в сочетании с продолжающимися поставками оружия не способствует достижению мира. Он отметил, что рассмотрение возможностей долгосрочного урегулирования ситуации стало бы возможным при условии пересмотра Западом своей позиции. Лавров подчеркнул, что необходимо отказаться от идеи настаивать исключительно на прекращении боевых действий.

Попытки Европы склонить США к перемирию небезуспешны

Европейским странам удалось в определенной степени убедить Штаты поддержать идею перемирия, а не устойчивого урегулирования ситуации на Украине. Сергей Лавров отметил, что перед саммитом на Аляске Дональд Трамп высказывался в пользу устойчивого урегулирования конфликта, а не перемирия.

Москва оставляет за собой право продлить ядерные ограничения на год

Сергей Лавров сообщил, что Россия имеет возможность объявить о сохранении количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в любой день вплоть до 5 февраля 2026 года. Ситуация с количественными уровнями вооружений у России и США является прозрачной, а предложенный к выделению год нужен для того, чтобы проанализировать обстановку и пересмотреть подходы к вопросам глобальной безопасности и стабильности.

Готовность России к продлению ограничений не обусловлена нехваткой времени для — она принципиальна. Лавров также напомнил, что ранее ДСНВ был продлен практически сразу после того, как бывший президент США Джо Байден был назначен на этот пост, — за несколько дней до окончания первоначального срока действия договора. При этом он отметил, что подтвердить соблюдение количественных параметров добровольно проще, чем продлить сам договор.

Кроме того, заявление Москвы относительно ограничений на стратегические наступательные вооружения (СНВ) не обусловлено срочностью ситуации. Готовность поддержать данную инициативу возможна в любое подходящее время.

"Это никак не связано с тем, что сроки поджимают. Объявить о том, что продлеваются количественные ограничения, можно в любой момент до 5 февраля", — сказал Лавров в интервью российским СМИ.

До разговора Путина с Трампом Россия направила меморандум в формате non paper

Перед телефонным разговором между президентами РФ и США был направлен меморандум в виде неофициального документа. В ходе общения с представителями прессы Лавров отметил, что в публикации газеты Financial Times присутствуют недостоверные сведения, в частности, касающиеся хронологии событий. В статье утверждалось, что перед переговорами «русские отправили жесткий меморандум, по получении которого американцы решили, что разговаривать бессмысленно». Однако, по словам министра, документ был направлен за несколько дней до беседы глав государств.

У РФ нет оснований оправдываться за разговор Трампа и Путина на Аляске

Москва не обязана оправдываться за следование договоренностям, о которых говорили президенты России и США на Аляске в рамках саммита. Россия неизменно придерживается достигнутых договоренностей. Сергей Лавров также подчеркнул, что, хотя стороны и не пришли к согласию по всем без исключения вопросам в ходе переговоров, им в значительной степени удалось достичь взаимопонимания.

