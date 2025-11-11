Раскрыта возможная причина увольнения главного тренера «Спартака»
Станкович тренировал «Спартак» с начала сезона-2024/25
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Серб Деян Станкович покинул пост главного тренера московского ФК «Спартак» из-за неудовлетворительных результатов. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
«На данный момент красно-белые на шестом месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале ФК «Спартак.
Клуб также выразил признательность Деяну и его помощникам за их работу и пожелал им успехов в будущих профессиональных начинаниях. Станкович, которому в настоящее время 47 лет, с начала сезона 2024/25 занимал пост главного тренера московского «Спартака». Ранее он имел опыт работы в таких клубах, как сербская «Црвена Звезда», венгерский «Ференцварош» и итальянская «Сампдория». По итогам прошлого сезона под его руководством «Спартак» занял четвертую строчку в Российской Премьер-Лиге и вышел в финал «Пути регионов» Фонбет — Кубка России.
В ходе своей спортивной карьеры Станкович защищал цвета «Црвены Звезды», «Лацио» и «Интера». С белградской командой он трижды становился обладателем кубка Югославии и завоевывал титул чемпиона страны. В составе «Лацио» футболист одержал победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии, а также завоевал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. В «Интере» Станкович пять раз становился чемпионом и обладателем кубка страны, четыре раза — победителем Суперкубка Италии, а также добился побед в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.