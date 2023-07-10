10 июля 2023
09 июля 2023

Жительница ХМАО отправилась на СВО, вдохновившись императорской семьей Романовых

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, портрет николая II, музей, император николай ||, посетители выставки
Женщину тронуло, что дочери императора работали в госпитале Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) отправилась в зону проведения специальной военной операции, вдохновившись императорской семьей Романовых. Об этом URA.RU рассказала сама женщина в пункте отправки.

«Я собиралась отправиться помогать бойцам еще с начала СВО. Но нужно было уладить некоторые семейные дела. А недавно я побывал в Тобольске, где жила императорская семья. Мне рассказали, что дочери Николай II во время Первой мировой войны пошли работать медсестрами в госпиталь и помогать раненым. Это меня очень тронуло, и я отправилась в военкомат», — сообщила женщина.

Также она рассказала о том, что в семье у нее были военные, и для нее это продолжение династии. «Мой дед две войны прошел. Столкновение у реки Халкин-Гол и Великую Отечественную от начала до конца. Бабушка тоже была на войне медсестрой. Решила продолжить династию», — добавила женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута отправились на СВО иностранцы-контрактники. Один из них сообщил, что поехал в СВО ради защиты РФ от нападения Запада.

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Жительница Сургута (ХМАО) отправилась в зону проведения специальной военной операции, вдохновившись императорской семьей Романовых. Об этом URA.RU рассказала сама женщина в пункте отправки. «Я собиралась отправиться помогать бойцам еще с начала СВО. Но нужно было уладить некоторые семейные дела. А недавно я побывал в Тобольске, где жила императорская семья. Мне рассказали, что дочери Николай II во время Первой мировой войны пошли работать медсестрами в госпиталь и помогать раненым. Это меня очень тронуло, и я отправилась в военкомат», — сообщила женщина. Также она рассказала о том, что в семье у нее были военные, и для нее это продолжение династии. «Мой дед две войны прошел. Столкновение у реки Халкин-Гол и Великую Отечественную от начала до конца. Бабушка тоже была на войне медсестрой. Решила продолжить династию», — добавила женщина. Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута отправились на СВО иностранцы-контрактники. Один из них сообщил, что поехал в СВО ради защиты РФ от нападения Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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