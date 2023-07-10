Жительница ХМАО отправилась на СВО, вдохновившись императорской семьей Романовых

11 июля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Женщину тронуло, что дочери императора работали в госпитале Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) отправилась в зону проведения специальной военной операции, вдохновившись императорской семьей Романовых. Об этом URA.RU рассказала сама женщина в пункте отправки. «Я собиралась отправиться помогать бойцам еще с начала СВО. Но нужно было уладить некоторые семейные дела. А недавно я побывал в Тобольске, где жила императорская семья. Мне рассказали, что дочери Николай II во время Первой мировой войны пошли работать медсестрами в госпиталь и помогать раненым. Это меня очень тронуло, и я отправилась в военкомат», — сообщила женщина. Также она рассказала о том, что в семье у нее были военные, и для нее это продолжение династии. «Мой дед две войны прошел. Столкновение у реки Халкин-Гол и Великую Отечественную от начала до конца. Бабушка тоже была на войне медсестрой. Решила продолжить династию», — добавила женщина. Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута отправились на СВО иностранцы-контрактники. Один из них сообщил, что поехал в СВО ради защиты РФ от нападения Запада.

Жительница Сургута (ХМАО) отправилась в зону проведения специальной военной операции, вдохновившись императорской семьей Романовых. Об этом URA.RU рассказала сама женщина в пункте отправки. «Я собиралась отправиться помогать бойцам еще с начала СВО. Но нужно было уладить некоторые семейные дела. А недавно я побывал в Тобольске, где жила императорская семья. Мне рассказали, что дочери Николай II во время Первой мировой войны пошли работать медсестрами в госпиталь и помогать раненым. Это меня очень тронуло, и я отправилась в военкомат», — сообщила женщина. Также она рассказала о том, что в семье у нее были военные, и для нее это продолжение династии. «Мой дед две войны прошел. Столкновение у реки Халкин-Гол и Великую Отечественную от начала до конца. Бабушка тоже была на войне медсестрой. Решила продолжить династию», — добавила женщина. Ранее URA.RU сообщало, что из Сургута отправились на СВО иностранцы-контрактники. Один из них сообщил, что поехал в СВО ради защиты РФ от нападения Запада.