В Госдуме предложили новые категории россиян для бесплатного обучения в колледжах

Депутат ГД Кузнецов предложил бесплатно обучать бойцов из зоны СВО и их детей в колледжах

11 июля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Дети бойцов из зоны СВО должны бесплатно учиться в колледжах, считает Дмитрий Кузнецов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из зоны СВО, а также их дети должны бесплатно учиться в колледжах и техникумах РФ. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, заявил в беседе с URA.RU член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов. «На последних встречах с женами мобилизованных в Воронеже я получил целый комплект наказов по улучшению социальной поддержки. Выполняю. Федеральный законопроект о бесплатных колледжах инициировал с поддержкой фракции „Справедливая Россия — За правду“ и лично Сергея Миронова», — отметил Кузнецов. По мнению депутатов Госдумы (документ подписали, в частности, Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Дмитрий Кузнецов, Геннадий Семигин), граждане, проходящие военную службу в зоне проведения спецоперации на Украине, а также призванные по мобилизации, заключившие контракт в качестве добровольцев, и их дети должны иметь право на квоты на получение среднего профессионального образования за счет бюджета. Поправки в законопроект направлены на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.«Предлагается установить, что право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют лица по аналогии с предоставленным правом на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (вузов) в пределах отдельной квоты», — говорится в документе. Ранее Минобрнауки России подготовило законопроект о переводе студентов вузов, участников СВО, с платного обучения на бесплатное. Меры созданы для поддержки участников спецоперации. Документ предоставлен Дмитрием Кузнецовым Документ предоставлен Дмитрием Кузнецовым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы из зоны СВО, а также их дети должны бесплатно учиться в колледжах и техникумах РФ. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, заявил в беседе с URA.RU член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов. «На последних встречах с женами мобилизованных в Воронеже я получил целый комплект наказов по улучшению социальной поддержки. Выполняю. Федеральный законопроект о бесплатных колледжах инициировал с поддержкой фракции „Справедливая Россия — За правду“ и лично Сергея Миронова», — отметил Кузнецов. По мнению депутатов Госдумы (документ подписали, в частности, Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Дмитрий Кузнецов, Геннадий Семигин), граждане, проходящие военную службу в зоне проведения спецоперации на Украине, а также призванные по мобилизации, заключившие контракт в качестве добровольцев, и их дети должны иметь право на квоты на получение среднего профессионального образования за счет бюджета. Поправки в законопроект направлены на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.«Предлагается установить, что право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют лица по аналогии с предоставленным правом на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (вузов) в пределах отдельной квоты», — говорится в документе. Ранее Минобрнауки России подготовило законопроект о переводе студентов вузов, участников СВО, с платного обучения на бесплатное. Меры созданы для поддержки участников спецоперации.