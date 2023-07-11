В Госдуме предложили новые категории россиян для бесплатного обучения в колледжах

Депутат ГД Кузнецов предложил бесплатно обучать бойцов из зоны СВО и их детей в колледжах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий (ПТПИТ). Пермь, ученики, техникум, пту, студенты, молодежь, чпу, профессиональное образование, профессионалитет, училище
Дети бойцов из зоны СВО должны бесплатно учиться в колледжах, считает Дмитрий Кузнецов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из зоны СВО, а также их дети должны бесплатно учиться в колледжах и техникумах РФ. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, заявил в беседе с URA.RU член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов.

«На последних встречах с женами мобилизованных в Воронеже я получил целый комплект наказов по улучшению социальной поддержки. Выполняю. Федеральный законопроект о бесплатных колледжах инициировал с поддержкой фракции „Справедливая Россия — За правду“ и лично Сергея Миронова», — отметил Кузнецов.

По мнению депутатов Госдумы (документ подписали, в частности, Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Дмитрий Кузнецов, Геннадий Семигин), граждане, проходящие военную службу в зоне проведения спецоперации на Украине, а также призванные по мобилизации, заключившие контракт в качестве добровольцев, и их дети должны иметь право на квоты на получение среднего профессионального образования за счет бюджета.

Поправки в законопроект направлены на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.«Предлагается установить, что право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют лица по аналогии с предоставленным правом на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (вузов) в пределах отдельной квоты», — говорится в документе.

Ранее Минобрнауки России подготовило законопроект о переводе студентов вузов, участников СВО, с платного обучения на бесплатное. Меры созданы для поддержки участников спецоперации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы из зоны СВО, а также их дети должны бесплатно учиться в колледжах и техникумах РФ. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, заявил в беседе с URA.RU член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов. «На последних встречах с женами мобилизованных в Воронеже я получил целый комплект наказов по улучшению социальной поддержки. Выполняю. Федеральный законопроект о бесплатных колледжах инициировал с поддержкой фракции „Справедливая Россия — За правду“ и лично Сергея Миронова», — отметил Кузнецов. По мнению депутатов Госдумы (документ подписали, в частности, Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Дмитрий Кузнецов, Геннадий Семигин), граждане, проходящие военную службу в зоне проведения спецоперации на Украине, а также призванные по мобилизации, заключившие контракт в качестве добровольцев, и их дети должны иметь право на квоты на получение среднего профессионального образования за счет бюджета. Поправки в законопроект направлены на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.«Предлагается установить, что право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют лица по аналогии с предоставленным правом на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (вузов) в пределах отдельной квоты», — говорится в документе. Ранее Минобрнауки России подготовило законопроект о переводе студентов вузов, участников СВО, с платного обучения на бесплатное. Меры созданы для поддержки участников спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...