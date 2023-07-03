В Минобрнауки разработали новую льготу для студентов-участников СВО

Минобрнауки: участники спецоперации смогут перейти на бесплатное обучение в вузах

03 июля 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Студенты, которые ушли на фронт, смогут получить бесплатное высшее образование Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студент, который пошел участвовать в спецоперации, будет переведен на бесплатное обучение с платного. Соответствующий проект закона был опубликован на портале нормативно-правовых актов. Его подготовило Минобрнауки России. «Перераспределение имеющихся вакантных мест предлагается осуществлять на востребованные образовательные программы по профессии на основании заявления обучающегося — участника СВО и документа, подтверждающего статус участника СВО», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Нововведения коснутся еще и студентов, которые обучаются в колледжах. Такие меры созданы для поддержки участников спецоперации. Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей. Также ведомство порекомендовало учебным заведениям оказывать материальную помощь студентам такого типа.

Студент, который пошел участвовать в спецоперации, будет переведен на бесплатное обучение с платного. Соответствующий проект закона был опубликован на портале нормативно-правовых актов. Его подготовило Минобрнауки России. «Перераспределение имеющихся вакантных мест предлагается осуществлять на востребованные образовательные программы по профессии на основании заявления обучающегося — участника СВО и документа, подтверждающего статус участника СВО», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. Нововведения коснутся еще и студентов, которые обучаются в колледжах. Такие меры созданы для поддержки участников спецоперации. Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей. Также ведомство порекомендовало учебным заведениям оказывать материальную помощь студентам такого типа.