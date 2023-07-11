Шойгу: Киев потерял 26 тысяч военных с начала наступления

11 июля 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что ВС потеряли более 26 тысяч бойцов с начала наступления Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных», — передает Минобороны РФ слова Сергея Шойгу. Также глава ведомства уточнил, что ВСУ потеряли три тысячи единиц различного вооружения в ходе боев с российскими войсками.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных», — передает Минобороны РФ слова Сергея Шойгу. Также глава ведомства уточнил, что ВСУ потеряли три тысячи единиц различного вооружения в ходе боев с российскими войсками.