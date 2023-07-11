Шойгу: Киев потерял 26 тысяч военных с начала наступления

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Сергей Шойгу заявил, что ВС потеряли более 26 тысяч бойцов с начала наступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных», — передает Минобороны РФ слова Сергея Шойгу. Также глава ведомства уточнил, что ВСУ потеряли три тысячи единиц различного вооружения в ходе боев с российскими войсками.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. «Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных», — передает Минобороны РФ слова Сергея Шойгу. Также глава ведомства уточнил, что ВСУ потеряли три тысячи единиц различного вооружения в ходе боев с российскими войсками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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