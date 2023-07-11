Генерал ВС США назвал российскую оборону адом для ВСУ

11 июля 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Российские укрепления генерал назвал 20 километрами ада Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские укрепления — это 20 километров ада для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бригадный американский генерал в отставке Марк Киммитт. «Почему у украинских войск были такие ограниченные успехи в попытках прорваться через российские укрепления? Это 20 километров ада», — сказал Киммитт в прямом эфире , видео опубликовала газета The Wall Street Journal. Он отметил, что бои на этих позициях являются самыми жесткими за пределами городов. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об успехе российской армии за последние дни. По его словам, украинские военные пытались наступать несколькими волнами, однако им не удалось прорвать оборону ВС РФ.

Российские укрепления — это 20 километров ада для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бригадный американский генерал в отставке Марк Киммитт. «Почему у украинских войск были такие ограниченные успехи в попытках прорваться через российские укрепления? Это 20 километров ада», — сказал Киммитт в прямом эфире, видео опубликовала газета The Wall Street Journal. Он отметил, что бои на этих позициях являются самыми жесткими за пределами городов. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об успехе российской армии за последние дни. По его словам, украинские военные пытались наступать несколькими волнами, однако им не удалось прорвать оборону ВС РФ.