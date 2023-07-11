Генерал ВС США назвал российскую оборону адом для ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские укрепления генерал назвал 20 километрами ада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские укрепления — это 20 километров ада для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бригадный американский генерал в отставке Марк Киммитт.

«Почему у украинских войск были такие ограниченные успехи в попытках прорваться через российские укрепления? Это 20 километров ада», — сказал Киммитт в прямом эфире, видео опубликовала газета The Wall Street Journal. Он отметил, что бои на этих позициях являются самыми жесткими за пределами городов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об успехе российской армии за последние дни. По его словам, украинские военные пытались наступать несколькими волнами, однако им не удалось прорвать оборону ВС РФ.

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Российские укрепления — это 20 километров ада для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бригадный американский генерал в отставке Марк Киммитт. «Почему у украинских войск были такие ограниченные успехи в попытках прорваться через российские укрепления? Это 20 километров ада», — сказал Киммитт в прямом эфире, видео опубликовала газета The Wall Street Journal. Он отметил, что бои на этих позициях являются самыми жесткими за пределами городов. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об успехе российской армии за последние дни. По его словам, украинские военные пытались наступать несколькими волнами, однако им не удалось прорвать оборону ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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