«Линия Суровикина» показала успех во время контрнаступления Украины, заявил Марк Галеотти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина не смогла достичь существенных успехов по время контрнаступления из-за упорства российской армии и эффективной линии обороны. Об этом написал глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для The Times, назвав российскую линию обороны «линией заместителя командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации, генерала армии Сергея Суровикина».

«Так называемая „линия Суровикина“ <…> — это обширная серия траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой украинской атаки и превращения ее в полигоны смерти, которые могут быть разграблены артиллерией», — отметил Марк Галеотти. Он также заметил, что за время контрнаступления Украина прорвала только внешнюю линию обороны на некоторых участках фронта, не вступив при этом в бой с основной. Однако из-за этого Украина потеряла много танков, которые ей поставляли страны Запада.

Галеотти также отметил, что Россия успешно применяет новейшую технику в зоне спецоперации. Среди нее он отметил вертолеты Ка-52 «Аллигатор», модернизированные дроны «Ланцет».

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Однако существенных успехов она не смогла достичь.

Ранее генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с URA.RU отметил, что у Суровикина есть большой опыт ведения боев в Сирии. По словам Гурулева, это поможет Суровикину успешно управлять российскими подразделениями в зоне спецоперации. В Сирии заместитель командующего Объединенной группировкой войск сплачивал различные группировки войск и создавал из них эффективную ударную силу.