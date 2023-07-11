Шойгу рассказал об успехе российской обороны за последние дни

Шойгу: ВСУ не удалось прорвать оборону РФ

11 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Запорожской области были сорваны все планы украинских войск, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За прошедшие два дня Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось прорвать оборону России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «ВСУ продолжают безрезультатно прорвать нашу оборону на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что в Запорожской области были сорваны все планы украинских войск. Шойгу отметил, что всего за последние два дня было уничтожено 70 военных и восемь боевых машин пехоты (БМП). К тому же, по его словам, за это время российские военные уничтожили три немецких танка Leopard и шесть американских БМП Bradley. Министр обороны также отметил добровольческие подразделения на донецком направлении, назвав военных достойными профессионалами.

За прошедшие два дня Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось прорвать оборону России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «ВСУ продолжают безрезультатно прорвать нашу оборону на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн», — сказал Шойгу в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он добавил, что в Запорожской области были сорваны все планы украинских войск. Шойгу отметил, что всего за последние два дня было уничтожено 70 военных и восемь боевых машин пехоты (БМП). К тому же, по его словам, за это время российские военные уничтожили три немецких танка Leopard и шесть американских БМП Bradley. Министр обороны также отметил добровольческие подразделения на донецком направлении, назвав военных достойными профессионалами.