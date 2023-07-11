Эрдоган заявил о новом этапе в отношениях Турции и США

11 июля 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о развитии отношений с США Фото: Официальный сайт Президента России Отношения Анкары и Вашингтона вышли на новый этап. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе. «Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу (Турции и США — прим. URA.RU) на полях НАТО как первый шаг к этому. <…> Сейчас мы начинаем новый этап», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает издание Cumhuriyet. Он также сказал, что прошлые встречи Вашингтона и Анкары были разминкой. Ранее в западных СМИ писали, что Эрдоган просил Байдена предоставить Турции истребители F-16 в обмен на одобрение Анкары принятия Швеции в НАТО, пишет MK.RU . Также турецкий лидер перед саммитом альянса провел телефонный разговор с американским президентом. В ходе беседы Эрдоган выразил надежду на поддержку вступления Анкары в Евросоюз на заседании, передает Life .

Отношения Анкары и Вашингтона вышли на новый этап. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе. «Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу (Турции и США — прим. URA.RU) на полях НАТО как первый шаг к этому. <…> Сейчас мы начинаем новый этап», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает издание Cumhuriyet. Он также сказал, что прошлые встречи Вашингтона и Анкары были разминкой. Ранее в западных СМИ писали, что Эрдоган просил Байдена предоставить Турции истребители F-16 в обмен на одобрение Анкары принятия Швеции в НАТО, пишет MK.RU. Также турецкий лидер перед саммитом альянса провел телефонный разговор с американским президентом. В ходе беседы Эрдоган выразил надежду на поддержку вступления Анкары в Евросоюз на заседании, передает Life.