Эрдоган заявил о новом этапе в отношениях Турции и США

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган заявил о развитии отношений с США Фото:

Отношения Анкары и Вашингтона вышли на новый этап. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

«Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу (Турции и США — прим. URA.RU) на полях НАТО как первый шаг к этому. <…> Сейчас мы начинаем новый этап», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает издание Cumhuriyet. Он также сказал, что прошлые встречи Вашингтона и Анкары были разминкой.

Ранее в западных СМИ писали, что Эрдоган просил Байдена предоставить Турции истребители F-16 в обмен на одобрение Анкары принятия Швеции в НАТО, пишет MK.RU. Также турецкий лидер перед саммитом альянса провел телефонный разговор с американским президентом. В ходе беседы Эрдоган выразил надежду на поддержку вступления Анкары в Евросоюз на заседании, передает Life.

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Отношения Анкары и Вашингтона вышли на новый этап. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе. «Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу (Турции и США — прим. URA.RU) на полях НАТО как первый шаг к этому. <…> Сейчас мы начинаем новый этап», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает издание Cumhuriyet. Он также сказал, что прошлые встречи Вашингтона и Анкары были разминкой. Ранее в западных СМИ писали, что Эрдоган просил Байдена предоставить Турции истребители F-16 в обмен на одобрение Анкары принятия Швеции в НАТО, пишет MK.RU. Также турецкий лидер перед саммитом альянса провел телефонный разговор с американским президентом. В ходе беседы Эрдоган выразил надежду на поддержку вступления Анкары в Евросоюз на заседании, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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