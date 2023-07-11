Стоматолог перечислила лайфхаки для предотвращения кариеса

Стоматолог Иванова: чтобы избежать кариеса, нужно правильно выбирать пасту и зубную щетку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Чистить следует не только зубы, но и язык Фото:

Для поддержания правильной гигиены и профилактики кариеса следует правильно выбирать пасту и зубную щетку. Таким мнением поделилась стоматолог-терапевт Мария Иванова.

«Выбирайте пасту и зубную щетку после консультации с врачом, основываясь на индивидуальных особенностях», — сказала Иванова в комментарии для Sport24. По ее словам, чистить следует не только зубы, но и язык, используя при этом скребок.

Также для профилактики кариеса Иванова посоветовала пользоваться ирригатором, чтобы полностью очистить остатки еды между зубов. Стоматолог объяснила, что чистить зубы нужно круговыми движениями: в верхнем ряду сверху-вниз, а в нижнем зубном ряду — снизу вверх.

Для избежания кариеса также стоит использовать зубную нить и ершики, чтобы убрать налет. А также раз в пол года проходить осмотр у стоматолога — подытожила Иванова.

Ранее URA.RU приводило сводку того, как правильно чистить зубы. Стоматолог Вячеслав Минко посоветовал чистить зубы после завтрака, а перед ним прополоскать рот.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для поддержания правильной гигиены и профилактики кариеса следует правильно выбирать пасту и зубную щетку. Таким мнением поделилась стоматолог-терапевт Мария Иванова. «Выбирайте пасту и зубную щетку после консультации с врачом, основываясь на индивидуальных особенностях», — сказала Иванова в комментарии для Sport24. По ее словам, чистить следует не только зубы, но и язык, используя при этом скребок. Также для профилактики кариеса Иванова посоветовала пользоваться ирригатором, чтобы полностью очистить остатки еды между зубов. Стоматолог объяснила, что чистить зубы нужно круговыми движениями: в верхнем ряду сверху-вниз, а в нижнем зубном ряду — снизу вверх. Для избежания кариеса также стоит использовать зубную нить и ершики, чтобы убрать налет. А также раз в пол года проходить осмотр у стоматолога — подытожила Иванова. Ранее URA.RU приводило сводку того, как правильно чистить зубы. Стоматолог Вячеслав Минко посоветовал чистить зубы после завтрака, а перед ним прополоскать рот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...