НАТО: Украина еще не направила всех своих военных на контрнаступление

11 июля 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Украина еще сохранила военные резервы против армии России Фото: miliman/pickupimage.com Командование вооруженных сил Украины не задействовало все свои резервы на контрнаступление против российской армии. Об этом рассказал один из чиновников НАТО. «Украина еще не полностью направила все силы на контрнаступление… Это значит, что уровень украинских военных, который наблюдался до настоящего времени, может увеличиться до окончания контрнаступления», — сообщает телеканал NBC , ссылаясь на слова чиновника Североатлантического альянса. Уточняется, что из-за отсутствия успехов ВСУ на фронте, военное командование Украины перестало отправлять в бой крупные подразделения, оснащенные западной техникой. Однако, количество украинских войск может вырасти на линии соприкосновения, если будут задействованы резервы. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Командование вооруженных сил Украины не задействовало все свои резервы на контрнаступление против российской армии. Об этом рассказал один из чиновников НАТО. «Украина еще не полностью направила все силы на контрнаступление… Это значит, что уровень украинских военных, который наблюдался до настоящего времени, может увеличиться до окончания контрнаступления», — сообщает телеканал NBC, ссылаясь на слова чиновника Североатлантического альянса. Уточняется, что из-за отсутствия успехов ВСУ на фронте, военное командование Украины перестало отправлять в бой крупные подразделения, оснащенные западной техникой. Однако, количество украинских войск может вырасти на линии соприкосновения, если будут задействованы резервы. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала наступления потеряли более 26 тысяч бойцов. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.