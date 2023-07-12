На Сахалине зафиксировали первое заболевание корью

На Сахалине выявили первый случай кори у ребенка двух лет, который прилетел на остров из Москвы 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Случай заболевания зарегистрирован у ребенка в возрасте двух лет, не иммунизированного против кори <…> Ребенок прибыл на территорию области на отдых из неблагополучного по кори региона», — говорится в сообщении, его приводит издание SakhalinMedia. Отмечается, что ребенок проходит стационарное лечение в инфекционной больнице.
Роспотребнадзор сообщил, что прибывшим в Сахалин из Москвы на самолете, которым летел заболевший мальчик, нужно обратиться в больницу. Отмечается, что ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор
Ранее в Пермском крае зарегистрировали два случая заболевания корью. В Екатеринбурге также были зафиксированы случаи заболевания корью.
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