На Сахалине зафиксировали первое заболевание корью

12 июля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор Сахалина сообщил, что на острове выявлен первый случай кори ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Сахалине выявили первый случай кори у ребенка двух лет, который прилетел на остров из Москвы 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «Случай заболевания зарегистрирован у ребенка в возрасте двух лет, не иммунизированного против кори <…> Ребенок прибыл на территорию области на отдых из неблагополучного по кори региона», — говорится в сообщении, его приводит издание SakhalinMedia. Отмечается, что ребенок проходит стационарное лечение в инфекционной больнице. Роспотребнадзор сообщил, что прибывшим в Сахалин из Москвы на самолете, которым летел заболевший мальчик, нужно обратиться в больницу. Отмечается, что ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор Ранее в Пермском крае зарегистрировали два случая заболевания корью. В Екатеринбурге также были зафиксированы случаи заболевания корью.

На Сахалине выявили первый случай кори у ребенка двух лет, который прилетел на остров из Москвы 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «Случай заболевания зарегистрирован у ребенка в возрасте двух лет, не иммунизированного против кори <…> Ребенок прибыл на территорию области на отдых из неблагополучного по кори региона», — говорится в сообщении, его приводит издание SakhalinMedia. Отмечается, что ребенок проходит стационарное лечение в инфекционной больнице. Роспотребнадзор сообщил, что прибывшим в Сахалин из Москвы на самолете, которым летел заболевший мальчик, нужно обратиться в больницу. Отмечается, что ситуацию контролирует региональный Роспотребнадзор Ранее в Пермском крае зарегистрировали два случая заболевания корью. В Екатеринбурге также были зафиксированы случаи заболевания корью.